Test delle Tutine | Quella che compreresti per tua figlia rivela chi sei

Con il test delle tutine interpreteremo il tuo gusto nel vestire la tua bambina e scopriremo qualcosa di più sulla tua personalità!

Il modo in cui vestiamo i nostri bambini quando sono molto piccoli dice moltissimo di noi, su come viviamo il nostro ruolo di genitori e su quello che vorremmo per i nostri figli.

Quando i bambini sono molto piccoli e non hanno ancora modo di esprimere le proprie preferenze in fatto di abbigliamento, infatti, sono le mamme a scegliere in tutto e per tutto come vestirli.

Le scelte che facciamo ovviamente non sono mai “per loro” ma principalmente “per noi”, perché siamo noi a vestire, ammirare, fotografare e ricordare i bellissimi outfit che scegliamo.

Proprio per questo motivo è molto interessante interpretare cosa proiettiamo sui nostri bambini (soprattutto sulle nostre bambine) quando abbiamo ancora il potere di scegliere come vestirli!

Test delle Tutine

Per eseguire questo test ti basterà scegliere la tutina che faresti indossare alla tua bambina e leggere il profilo corrispondente!

1 – Tutina rosa e nera a fiori

Questa adorabile tutina con fiocchi e volant sulle maniche è la quintessenza della femminilità. A renderla davvero elegante e ricercata è anche l’utilizzo del colore nero, che difficilmente viene impiegato per la realizzazione di tutine per neonati.

Infine, le roselline realistiche e non disegnate con uno stile infantile danno a questa tutina un’aria adulta e molto raffinata.

Se faresti indossare volentieri questa tutina alla tua bambina significa che sei una mamma estremamente orgogliosa, che è già molto fiera della sua piccola e che sogna già tutti i traguardi che potrà raggiungere nel corso della vita.

Quando guardi la tua bimba non vedi la bambina che è oggi ma la donna che diventerà domani, quindi tendi a scegliere abitini piuttosto “adulti” e non infantili come invece spesso si preferisce.

Questo indica che sei una persona molto ambiziosa, con la mente costantemente proiettata al futuro. Sei anche estremamente perfezionista, quindi cerchi di apparire sempre al meglio per dare una buona impressione di te.

Tieni molto al giudizio degli altri e presti molta attenzione a sembrare sempre all’altezza della situazione, sempre calata nel tuo ruolo e sempre all’altezza dei tuoi compiti. Non ti piace farti trovare in difetto o generare giudizi negativi.

Di certo questo potrebbe portarti a sperimentare spesso un po’ d’ansia, perché hai sempre paura di non essere abbastanza perfetta o abbastanza all’altezza della situazione.

Cerca di dare meno importanza al giudizio degli altri! Spesso non vale la pena cercare in tutti i modi di compiacere le altre persone. Molto meglio cercare di essere orgogliosi di se stessi piuttosto che diventare esattamente quello che gli altri si aspettano!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test della Separazione per capire se dai il meglio di te quando sei sola o quando sei insieme agli altri.

2 – Abito rosso a pois bianchi

Quest’abito rosso a pois bianchi ricorda molto da vicino l’abitino di Minnie. Si tratta di una tutina molto graziosa e molto divertente, ma sicuramente piuttosto infantile. Questo significa che è un abitino adatto a una bambina molto piccola che viene trattata in tutto e per tutto come una bambina e non come una piccola adulta.

Se hai scelto questo abito significa che il tuo obiettivo è dare a tua figlia tutto il tempo che le servirà per crescere a modo suo. Ti piace pensare che rimarrà bambina molto a lungo e che si trasformerà lentamente in una ragazzina, in un’adolescente e poi in una giovane donna.

Ti piace anche pensare che tu sarai accanto a lei in tutte le fasi della sua crescita, accompagnandola e dandole tutta la sicurezza che le serve per compiere il proprio percorso senza ansie e senza angosce.

Se hai scelto questa tutina significa che sei una persona molto empatica, quindi molto attenta ad avere cura di come si sentono gli altri e di quello che provano gli altri.

Uno degli errori che ti sei ripromessa di non commettere mai consiste nell’influenzare gli altri per portarli a fare quello che vuoi tu e non quello che loro vorrebbero. Ti piace lasciare le persone libere di essere quelle che sono e allo stesso tempo non tolleri che gli altri cerchino di influenzare la tua vita.

Alcune persone potrebbero giudicarti un po’ infantile e capricciosa, decisa a fare tutto esattamente come e quando vuoi tu. Forse in passato hai sofferto per questo giudizio, ma con l’età adulta le cose sono cambiate e ne vai molto fiera!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.