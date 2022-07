Sneakers trendy che costano meno di € 50? Esistono, e dobbiamo averle!

Le sneakers più trendy dell’estate 2022 sono semplici, leggere, si adattano a tutti gli stili e in questo preciso momento costano meno di € 50! Vuoi scoprire come avere le scarpe del momento a questo prezzo ridotto? Leggilo qui su CheDonna!

In estate trovare la scarpa da ginnastica giusta, che si adatti ai nostri look, che sia comoda ma anche leggera diventa sempre più difficile. Quindi per ovviare a questo problema indossiamo solo sandali e scarpe aperte, anche se vorremmo indossare con tutto il cuore una scarpa da ginnastica. Da oggi cambia tutto: la sneakers leggera e versatile esiste, e costa meno di € 50!

Che piacciano o meno, le sneakers, quindi le scarpe da ginnastica, sono fondamentali nella vita di ogni giorno. E i motivi sono moltissimi: la comodità e praticità di queste scarpe, il fatto che possono essere indossate in quasi tutte le situazioni e su quasi tutti i nostri outfit.

Ma a causa della popolarità che esiste dietro al mondo delle sneakers, trovarle di tendenza e allo stesso tempo ad un prezzo economico sta diventando una vera e propria mission impossible.

Fortunatamente tutto sta per cambiare, perché abbiamo trovato il modello di sneakers estivo per eccellenza ad un prezzo formidabile!

Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come acquistare, scegliere e abbinare il modello di scarpa da ginnastica che ha segnato un’epoca!

Sneakers trendy e perfette per l’estate a meno di € 50? È possibile, con le scarpe di Superga!

Superga è un brand Made In Italy che nasce nel 1913 a Torino. La semplicità è stata il punto di forza di questo brand, che ha permesso ad una basica scarpa in tela bianca con suola in gomma vulcanizzata di fare il giro del mondo e prendere posto nel cuore, e scarpiera, delle persone!

Abbiamo svelato il nome del brand iconico protagonista di questa guida di stile: Superga. Ma non sappiamo ancora i punti più importanti: quale modelle scegliere, il costo e come abbinarle!

Il modello da scegliere per essere al passo con le tendenze è quello classico, di tela bianca con lacci in cotone e suola di gomma bianca. Questo modello si può indossare sotto ad abiti a fantasia, jeans e camicia di cotone, oppure sotto al completo giacca e pantalone per l’ufficio. Sul sito ufficiale di Superga potete trovare questo modello al prezzo scontato di € 47,20-

Esiste però anche un altro modello di gran voga, ed è quello composto da tomaia in tela bianca, lacci in cotone bianchi e suola in gomma con platform. Il dettaglio della suola con il platform rende l’intera sneakers più strong e visibile, rendendola perfetta per i look da aperitivo o più in linea con le tendenze street style. È possibile acquistarla sul sito ufficiale di Superga al costo scontato di € 48,99. A proposito, I vestiti di Kate Middleton sono perfetti per valorizzare ogni fisicità!

Adesso che abbiamo svelato ogni segreto sulla scarpa da ginnastica dell’estate cosa aspettare? Create i vostri look estivi trendy ma comodi e date il via alle vostre giornate, letteralmente con passo giusto!