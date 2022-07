Attento a quello che gli dici: questi segni sono troppo innocenti!

I segni zodiacali più innocenti dell’oroscopo sono veramente troppo puri per sentire determinate cose. Meglio tenerle conto!

Noi lo sappiamo bene che esistono delle persone a cui non si può veramente raccontare o dire nulla.

Si imbarazzano immediatamente oppure, semplicemente, non capiscono proprio di che cosa parlate!

La nostra classifica di oggi dell’oroscopo è qui per aiutarti a capire proprio quali sono i segni così… innocenti!

I segni zodiacali più innocenti di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu in classifica?

Quante volte ti è capitato di fare una battuta “hot” ad un amico e vederlo guardarti con uno sguardo vacuo e anche leggermente preoccupato?

Se la risposta è “tante” allora non preoccuparti, abbiamo la risposta ai tuoi quesiti.

Il tuo amico, semplicemente, è uno dei segni zodiacali più innocenti di tutto l’oroscopo!

Questa classifica vuole riportare quali sono tutti quei segni zodiacali che proprio non capiscono un doppio-senso, neanche se si sforzano!

Insomma: il problema non sei tu (forse) ma sono loro. Che ne dici: scopriamo di chi si tratta in modo da sapere come comportarci con loro?

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono spesso persone che sembrano spesso decisamente… cascate dalle nuvole.

Dei Pesci, infatti, ci si chiede abbastanza continuamente: “Ma ci fa o ci è?”. Cari Pesci, noi lo sappiamo che voi non siete assolutamente dei tonti (anzi, quando volete sapete essere anche particolarmente furbetti). La verità, però, è che spesso siete veramente molto innocenti e che vi capita di non capire di che cosa parlino gli altri. Ma com’è possibile che siate così innocenti?

Sagittario: quarto posto

Cari Sagittario, noi vi inseriamo nella classifica dei segni zodiacali più innocenti dell’oroscopo ma con una premessa dovuta.

A volte siete più portati a fare finta di non capire a causa della vostra innocenza… che a non capire davvero!

I Sagittario sono persone spesso innocenti per davvero, sempre in buona fede e pronte a fidarsi di tutto e di tutti. In più, poi, i Sagittario sono anche molto scollegati dal mondo e da quello che li circonda. La loro innocenza, quindi, per la maggior parte delle volte è assolutamente reale. Fate attenzione a quelle due, tre volte nelle quali il Sagittario… non è poi così innocente!

Toro: terzo posto

I Toro sono sicuramente nella nostra classifica di oggi, quella dei segni zodiacali più innocenti dell’oroscopo. Che sia una diretta conseguenza, poi, il loro posizionamento anche nella classifica dei segni zodiacali più fifoni?

Il motivo per cui i Toro sono nella classifica di oggi è che i nati sotto questo segno sono quasi sempre presi di sprovvista dagli altri.

Ai Toro non sembra veramente mai di riuscire a capire di che cosa stiano parlando tutti: non sono fan dei doppi-sensi, spesso gli sfugge l’ironia delle situazioni e, ancora più spesso, sono talmente insicuri da non sapere proprio che cosa stia accadendo di fronte a loro.

Più innocenti di così!

Scorpione: secondo posto

Ma come, anche gli Scorpione sono nella classifica dei segni zodiacali più innocenti?

Non erano persone sempre intelligentissime, più che smarcate e capaci di fare tutto e anche di più?

Cari Scorpione, siete assolutamente persone in grado di fare veramente tutto e siete veramente smaliziati sul lavoro.

Nella vita di tutti i giorni, però, diciamocelo: siete particolarmente “innocenti”!

Non vi rendete conto di niente (o di quasi niente, con sommo scorno delle persone che vi sono vicine) e siete spesso generalmente pronti a cascare dalle nuvole per ogni piccola evenienza. Gli Scorpione sono innocenti sì e anche un poco… persi!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più innocenti

C’è un motivo se i Leone non sono nella classifica dei segni zodiacali che non credono veramente mai a nulla di quello che gli raccontate.

Sono al primo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più innocenti dell’oroscopo!

Sappiamo che tutti i Leone si sentiranno particolarmente offesi da questo posizionamento. Innocenti? I Leone? Nella loro mente loro non sono innocenti, proprio per niente!

Questa loro credenza non fa altro che aggravare la loro posizione: i Leone non sono solo innocenti ma proprio completamente clueless (all’oscuro di tutto e privi di qualsiasi “indizio”).

Provate a raccontare qualsiasi cosa ad un Leone: non la capirà veramente mai al primo colpo! Ai Leone sfuggono tutti i sotto testi, tutte le insinuazioni e qualsiasi tipo di ammiccamento. Avete mai provato a fargli capire che vi interessano? Allora sapete perfettamente di che cosa parliamo: i Leone sono proprio innocenti!

Insomma, non siete quei “leoni” che vi pensate di essere!