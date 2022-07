Baby George di nuovo costretto a soffrire: stavolta a volerlo è sua madre

Il Principe George ha assistito al torneo di Wimbledon e ha sofferto per la Corona, esattamente come fece suo padre (e come vuole sua madre).

Non si tratta della prima volta in cui il Principe George partecipa a un evento sportivo in compagnia dei suoi genitori. Lo avevamo visto anche agli Europei dell’anno scorso esultare allo stadio per sostenere la nazionale di calcio.

Esattamente come sua madre e suo padre, George sembra essere un grande appassionato di sport. È evidente infatti che il bambino si appassioni moltissimo e che si diverta in queste occasioni.

Addirittura, in occasione della finale degli Europei, furono proprio i tifosi inglesi a reclamare a gran voce la presenza del futuro Re sugli spalti. Il Principe George era diventato un portafortuna per la squadra!

Sia in quell’occasione, sia negli scorsi giorni a Wimbledon, però, l’apparizione di George sugli spalti dello stadio ha suscitato diverse polemiche sul modo in cui è comparso in pubblico.

Già l’anno scorso infatti molte persone avevano espresso preoccupazione e dispiacere per George, costretto a vestire in maniera estremamente formale, praticamente come un ometto.

La scena si è ripetuta a Wimbledon, ma stavolta è emerso un dettaglio quasi inquietante.

C’è Kate dietro la scelta di far soffrire George a Wimbledon. Quali sono i motivi?

George sarà il futuro Re d’Inghilterra e l’intera Famiglia Reale inglese lo sta educando perché sia pronto a ricoprire nel modo migliore questo ruolo cruciale. A questo scopo George sta ripercorrendo le orme di suo padre.

C’è infatti una sorta di tradizione non scritta per i futuri Re d’Inghilterra, anche quando sono giovanissimi: assistono alla finale del Torneo di Wimbledon e si congratulano con il vincitore.

Come dimostrano le foto d’archivio, anche William ha assistito a Wimbledon quando era molto piccolo e ad accompagnarlo c’erano ovviamente sua madre e suo padre.

Anche William all’epoca dovette indossare un completo in tutto e per tutto simile a quello di un adulto. Si tratta quindi di un chiaro obbligo di protocollo a cui anche i piccoli reali devono attenersi.

All’epoca della finale degli Europei si disse che fu George a volersi vestire esattamente come suo padre, indossando anche una cravatta simile, mentre oggi la versione dei fatti che è spuntata sui tabloid dopo Wimbledon è leggermente diversa.

Stavolta l’accento viene posto sull’importanza educativa di quel completo e sul ruolo di Kate Middleton nell’educazione emotiva del futuro Re del Regno Unito.

Kate infatti ha sempre incoraggiato i propri figli a comportarsi come bambini normali e a rimanere “con i piedi per terra”. Lo abbiamo visto fin troppo bene nelle indimenticabili smorfie di Louis, che durante il Giubileo di Platino ha letteralmente fatto impazzire sua madre.

Sembra però che Kate dia moltissima importanza a quella che può essere considerata “l’armatura dei Royals”, cioè ai loro abiti formali.

Sembra che Kate voglia educare suo figlio a “indossare l’armatura delle occasioni ufficiali” per imparare a gestire nel migliore dei modi la pressione della stampa e dei media. Quando mette il suo completo, quindi, George è il futuro Re, e non il bambino che va allo stadio con mamma e papà.

Ovviamente, con l’afoso caldo estivo, indossare un completo è una tortura per i grandi, figurarsi per i bambini! I giornali hanno registrato anche uno scambio di battute tra George e William in cui il futuro Re si lamentava.

Mentre raggiungevano i loro posti William ha chiesto al figlio se era tutto ok. “Ho molto caldo” ha risposto il bambino mentre il padre lo rassicurava dicendo: “Staremo all’ombra, starai bene”.

Durante quello scambio pare che Kate non abbia pronunciato una parola, lasciando che fossero gli uomini di casa a incoraggiarsi a vicenda. Per la Corona si comincia a soffrire fin da bambini, e chi meglio di William può saperlo?

Dopo la partita i Cambridge hanno incontrato il vincitore del torneo, il serbo Novak Djokovic. Il giocatore ha mostrato la coppa dorata al Principe George e gli ha anche dato modo di tenerla in mano per guardarla meglio.

In quell’occasione, mentre William diceva a suo figlio di non far cascare la coppa (sarebbe stata proprio una pessima conclusione del torneo!), Kate spiegava che quell’incontro era un premio per George, che aveva sopportato giacca e cravatta per tutto il tempo.