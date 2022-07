Vuoi delle patatine croccanti come quelle in busta? Ecco i trucchi giusti!

Scopri quali sono i trucchi per ottenere delle patatine fritte come quelle in busta. Ti servono solo una friggitrice ad aria e alcune piccole astuzie.

Se anche tu sei un’amante delle patatine in busta ma prediligi da sempre una cucina sana e per lo più casalinga, di sicuro ti sei già chiesta come ottenere delle ottime patatine fritte che siano fragranti e gustose come quelle che sei solita acquistare al bar o al supermercato. Patatine che ovviamente risultino anche sane e che per questo ti consentano di gustarle tutte le volte che vuoi.

Ti farà piacere sapere che ci sono dei trucchi che possono aiutarti in tal senso, sopratutto se hai una friggitrice ad aria con la quale aiutarti (va comunque bene anche il forno). Il risultato finale sarà così buono che preferirai preparartele da sola piuttosto che acquistarle da sola.

I trucchi per delle patatine buone come quelle in busta

Poter contare su patatine che siano buone come quelle che si trovano in busta non è sempre facile. Sopratutto perché il risultato finale deve essere asciutto, croccante e fragrante al punto giusto.

Sebbene arrivare ad un effetto identico sia ovviamente impossibile, si può ottenere qualcosa di unico nel suo genere e ugualmente buono. Lo snack perfetto per un pomeriggio di relax o per una serata da passare davanti alla tv.

Ciò che conta è mettere a punto alcuni semplici trucchi che possono fare la differenza e garantirti così un prodotto finale che sia buono sia per te che per le persone con cui sceglierai di condividerlo.

Mettere a mollo le patate in acqua fredda

Il primo trucco da mettere in atto è quello di eliminare l’amido in eccesso nelle patate. Ciò si può fare mettendo le stesse in una bacinella piena di acqua e ghiaccio e lasciandole lì per un paio d’ore. Così facendo, una volta trascorso il tempo, saranno pronte per diventare croccanti come desideri tu. Una volta scolate, le patate andranno asciugate per bene con un panno di carta assorbente. È infatti molto importante che non contengano più acqua.

Impregnarle di olio e sale è tra i trucchi per delle patatine croccanti

Al fine di ottenere un effetto croccante, le patate dovranno essere spruzzate con olio e sale. Ciò puoi farlo con un spruzzino o mediante l’uso di un pennello. Usarli ti consentirà infatti di farle accartocciare nel modo giusto una volta in cottura, ottenendo così anche un aspetto visivo più simile a quello da te desiderato.

Usare le spezie

Per delle patatine che siano saporite è consigliabile usare delle spezie. Tra le tante sulle quali puoi contare ci sono la paprika e la curcuma. Anche il curry può donare un sapore unico. E, ovviamente, non sono da disdegnare i mix che una volta messi in atto e sperimentati potranno portarti a risultati sempre nuovi e da vagliare in base ai tuoi gusti.

Ora che hai scoperto quali sono i trucchi per delle patatine fritte come quelle in busta, esattamente come accaduto con quelli per delle bruschette perfette, ti basterà solo metterli in atto. Così facendo potrai avere un prodotto sano e al contempo gustoso e da assaporare tutte le volte che vuoi sapendo di mangiare qualcosa di saporito ma al contempo benefico per l’organismo.