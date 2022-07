I jeans d’estate vanno bene se colorati come insegna Filippa Lagerback

Dagli spot televisivi al cinema fino alla televisione italiana nazionale. Conosciamo tutte la storia professionale di Filippa Lagerback, ex modella svedese ma italianissima da tempo. Scopriamo come copiare uno dei suoi outfit più recenti, i jeans lilla.

Difficile vederla in disordine, Filippa fa parte di quel numero ristretto di donne capaci di risplendere sia con un abito da sera e trucco studiato con capelli perfettamente curati sia con un semplice paio di jeans colorati e t-shirt bianca morbida.

Il lilla è uno dei colori della primavera – estate 2022, ne avevamo già parlato, l’idea della sorridente vip di oggi però ci ispira perché la voglia di jeans è una bellissima abitudine per ognuna di noi e sceglierne un paio particolare, in un colore che ci rappresenti, farà bene anche all’umore.

Copiamo i jeans colorati di Filippa Lagerback per distinguerci con semplicità

Sono di Bershka i jeans straight fit slim viola di evidente ispirazione londinese. Questo modello a vita alta scende dritto sulla gamba un po’ in stile anni Novanta un po’ riprendendo la tipologia Mom di tendenza negli ultimi due anni.

Wrangler e Levi’s li avevano proposti nel passato, da noi era Fiorucci a spopolare. Per conoscerne la storia basta informarsi con libri di settore e documentari, non serve essere nate prima del 1990. Il colore è vita ecco perché ci piacciono ancora così tanto.

Nella fascia luxury abbiamo Etro che, con il jeans rosa (in vendita a 660 euro su Luisa ViaRoma) promette di completare alla perfezione l’outfit per la cena d’estate con gli amici di sempre. Il denim è stampato con le tipiche greche che hanno contribuito a rendere celebre questo brand nel mondo. Da portare con ciabattina flat se l’altezza lo consente altrimenti meglio optare per un sandalo gioiello o per un nude minimal.

Potrebbero piacere già solo per il nome i Guess Originals Relaxed (attualmente super scontati a 60 euro). Sono in un classico verde campagna, scendono leggermente a campana, la vita è media ed il tessuto leggero, ottimo anche per gli spostamenti in treno dove è bene coprirsi sempre un po’ di più (sia per la gente che si incontra, sia per il gelo polare di alcuni vagoni). Sì deciso alle nostre amate sneakers ed a sandali con laccetti in cuoio.

Roberta Morise sceglie la jumpsuit casual in beige, ed è diversa da Filippa in tutto. Eppure, le due presentatrici Rai, sono accomunate dal fatto più importante, e cioè quello di essere fedeli al proprio essere. Lo stile non è mai un puro caso, parla di noi, dice come ci sentiamo ed è importante fare attenzione a quello che comunichiamo al mondo. Chi è in grado di leggerci potrà far colpo su di noi.

Silvia Zanchi