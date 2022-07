Elodie, una visione per gli occhi: il bikini è mozzafiato

Elodie annuncia la pubblicazione del videoclip del brano “Dance” e sfoggia un bikini da urlo: la cantante è una visione per gli occhi.

Non c’è una foto in cui Elodie non lasci senza parole i fans. Sono passati ormai anni da quando, come allieva della scuola di Amici, incantava tutti con la voce. Con gli anni, al suo talento musicale, ha unito la sua bellezza naturale che è diventata ancora più evidente con gli anni.

Bellissima, sensuale, elegante e raffinata anche nei suoi movimenti, Elodie non è solo una delle cantanti italiane più amate dal pubblico, ma è anche diventata un’icona di stile e bellezza. Bellezza che la Di Patrizi sfoggia nel videoclip del suo ultimo singolo “Dance”, ma anche nella foto con cui ne ha annunciato la pubblicazione su Instagram.

Elodie, il bikini è da infarto: sempre più bella

Lunghi capelli raccolte in treccine, pelle abbronzata, sguardo profondo e una bellezza fuori dal comune per Elodie che indossa un bikini colorato che esalta il decolletè e gli addominali scolpiti. Sempre stupenda, la Di Patrizi non lascia nulla al caso e anche in una foto “promozionale” incanta tutti i suoi fan che sono innamorati della sua musica e della sua bellezza.

Difficile restare indifferenti di fronte ad uno spettacolo simile come sottolineano i fan che imitano Elodie indossando i suoi stessi accessori. “Sei incantevole”, “Innamorata persa di te”, “Semplicemente strepitosa”, “Sei di una bellezza unica”, sono solo alcuni dei commenti scritti dai fan che aggiungono anche di aver già imparato il testo di Dance e la coreografia.

La Di Patrizi, dunque, si candida ad essere nuovamente protagonista dell’estate musicale. Nel frattempo, il suo nome è tornato anche al centro del gossip per il rapporto con Marracash. Dopo essersi lasciati, i due si sono riavvicinati e sono stati più volte pizzicati insieme. Elodie, infatti, ha partecipato al concerto di Marracash e, quest’ultimo, si è presentato al concerto della Di Patrizi.

Oltre ad essere una delle cantanti più amate e apprezzate in Italia, oltre ad essere un’icona di stile e a dettare tendenze con il suo trucco low cost, la Di Patrizi è anche diventata un obiettivo imperdibile per i paparazzi.