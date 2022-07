Non ti strucchi prima di andare a letto? Ecco cosa rischi

Rimuovere il trucco prima di andare a letto è una buona abitudine o non succede nulla se non lo si fa? Ecco la risposta.

Complice l’estate e il caldo, usciamo più spesso e facciamo più tardi. Stare all’aria aperta ed in buona compagnia è molto gradevole e il tempo passa velocissimo. Quando arriviamo a casa la stanchezza si fa sentire e spesso finiamo col buttarci sul letto ancora truccate. Ma cosa succede se non rimuoviamo il trucco prima di andare a letto?

Ce lo siamo chiesto spesse volte cosa si rischia ad andare a letto truccate. Oltre a svegliarci con gli occhi a panda avvertiamo qualche fastidio e bruciori soprattutto a livello degli occhi che appaiono anche gonfi. E’ solo questo il rischio che si corre? Un fastidio a livello oculare? Molti esperti concordano sul fatto che gli occhi sono i primi a risentire di questa brutta abitudine, mascara e eyeliner possono causare irritazione e infiammazione degli occhi e col tempo le ciglia potrebbero indebolirsi e sfoltirsi. Ma il trucco non interessa solo gli occhi ma gran parte del viso e anche la pelle del viso (correttore, fondotinta, cipria, mascara, blush, rossetto… ) non è immune agli effetti di questa malsana abitudine. Scopri anche cosa è accaduto a questa donna che non si è lavata i capelli per 6 mesi.

Ecco cosa succede alla tua pelle quando non rimuovi il trucco prima di andare a letto

Il trucco è un rituale per molte donne. Molte donne non escono di casa senza trucco anche se preferiscono un trucco leggero appena velato. Spesso il trucco viene ritoccato nell’arco della giornata. Truccarsi ci fa sentire più sicuri di noi stessi perchè valorizza il nostro aspetto. Il rovescio della medaglia del trucco è che ti rende bella al momento e peggiora il tuo aspetto nel lungo termine.

Man mano che evitiamo di rimuovere il trucco sulla nostra pelle si accumulano depositi di prodotti che finiscono per soffocarla. L’ostruzione dei pori non permette alla pelle di respirare. Una pelle soggetta ad asfissia perde il suo colorito e la sua elasticità. La pelle diventa secca, arrossata, compaiono brufoli, punti neri, macchie e rughe.

Il trucco residuo e l’inquinamento insieme arrecano molti più danni di quanto immagini, il danno peggiore è quello di favorire l’invecchiamento precoce.

Il trucco sul nostro viso a contatto con l’aria viene contaminato da batteri. Quando non si rimuove il trucco queste impurità tendono a proliferare. La pelle non detersa perde il suo collagene e l’elasticità. La principale conseguenza è una rapida accelerazione del processo di invecchiamento cutaneo causato da una maggiore esposizione ai radicali liberi.

Queste sono le ragioni per le quali si consiglia di non trascurare la fase della rimozione del trucco.

Ecco come rimuovere correttamente il trucco

La raccomandazione principale è quella di usare i prodotti giusti, questi dipendono dal personale tipo di pelle. I prodotti struccanti sono studiati appositamente per pulire e rimuovere tutto il trucco del viso senza alterare il pH della pelle. In linea di massima sarebbe meglio preferire prodotti puri, privi di alcool, profumo, coloranti o conservanti.

Per una efficace detersione quotidiana si consiglia di utilizzare: latte detergente, struccante bifasico e acqua micellare.

Il latte deterge la pelle e la idrata, lo struccante bifasico ha una doppia funzione: ipofila e idrofila, scioglie il trucco e rimuove ogni residuo. L’acqua micellare è una soluzione acquosa, composta da acqua e micelle, delle microsfere in grado di attrarre come una calamita ogni impurità presente sulla pelle.