Beautiful e Una Vita anticipazioni: Steffy e Felipe sull’orlo della pazzia

Anticipazioni Beautiful e Una Vita.

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful nelle puntate in onda in America e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli USA: Steffy prenderà una decisione

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in America di Beautiful soprattutto per quanto riguarda Steffy Forrester Finnegan. La giovane prenderà una dura decisione circa la morte di suo marito Finn…

Nelle prossime puntate americane di Beautiful in onda sul canale CBS e che vedremo in Italia il prossimo anno, la giovane Steffy si troverà di fronte una decisione difficile sul suo futuro e che cambierà la sua vita per sempre.

Steffy si trova da alcune settimane in Europa insieme ai figli, nel tentativo di riprendersi dal lutto riguardante la morte di suo marito Finn. Ma l’allontanamento da casa e il vivere insieme solo ai suoi figli non ha avuto gli effetti che immaginava e speranza anzi al contrario l’hanno condotta lentamente verso la depressione. Per questo motivo, la Forrester deciderà di ricevere un aiuto più serio e ricoverarsi in una clinica psichiatrica.

Ma ciò che Steffy non sa è che in realtà il marito è vivo e vegeto ed anzi si è risvegliato dal coma ed ostaggio della madre biologica Sheila Carter.

Una Vita, anticipazioni: Felipe vive un momento di grossa difficoltà

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove puntate in onda su Canale 5, Felipe Halvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà il vero protagonista della narrazione. Infatti nonostante la liaison amorosa con Dori Navarro (Leonor Martin), l’avvocato entrerà nuovamente in crisi profonda. Talmente tanto che Dori chiederà aiuto ad Ignacio Quiroga (Marco Caceres).

Tutto avrà origine dalla relazione amorosa fra i due, infatti se in un primo momento entrambi vorranno mantenere la relazione segreta purtroppo verranno scoperti da Lolita e tutti i loro muri di cristallo crolleranno facendo tornare Felipe in uno stato di crisi totale.