Test della Separazione | Stai meglio da sola o insieme agli altri?

Alcune persone danno il meglio di sé stando in mezzo agli altri, altre quando sono sole: fai il test della separazione e scopri come sei tu!

La nostra società attuale ci spinge a pensare che le persone che trascorrono molto tempo con gli altri sono persone vincenti, mentre le persone solitarie sono “escluse” dalle dinamiche principali della società.

Come capita sempre per tutte le estremizzazioni, la verità non è mai così netta e così semplice. Dal momento che l’essere umano è estremamente complicato, la verità è sempre nel mezzo.

Se è vero che le persone tendenzialmente solitarie tendono ad escludersi da alcuni meccanismi sociali sono anche quelle che conoscono meglio se stesse e sanno esprimere meglio il proprio potenziale quando decidono che è il momento di farlo.

Al contrario, le persone che cercano costantemente la compagnia degli altri probabilmente hanno un grandissimo successo sociale, molti amici e tante attività da svolgere, ma quando si ritrovano da sole si spaventano.

Tu che tipo di personalità hai? Quando dai il meglio di te e quando, invece, ti chiudi a riccio? Questo test serve a scoprirlo!

Test della Separazione

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo, ma solo per una manciata di secondi. Qual è il primo elemento che noti? Dopo averlo stabilito leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di te!

1 – Profilo di donna

Il profilo di donna, quello che si trova alla sinistra dell’immagine, si trova in una posizione leggermente ribassata rispetto all’altro profilo, chiaramente maschile.

Se la prima cosa che hai notato è il profilo femminile che guarda verso l’alto significa che sei una persone che ha bisogno di trascorrere molto tempo da sola.

Questo non significa che tu abbia un carattere scontroso o che non ti piaccia stare con le altre persone. Significa semplicemente che hai bisogno di tempo per te stessa, da dedicare alle tue passioni ma anche semplicemente alla cura di te.

Sei anche una persona sensibile e riflessiva, che ama analizzare quello che accade intorno a sé per comprendere nella maniera più profonda possibile i motivi per cui accadono determinate cose e le persone si comportano in un determinato modo.

Non sentirti “una perdente” se di tanto in tanto hai bisogno di isolarti dagli altri. È il tuo modo di essere te stessa e di metterti in relazione con il mondo.

2 – Profilo di uomo

Il profilo che si trova alla sinistra dell’immagine è un profilo maschile che si trova in posizione leggermente sollevata rispetto a quello di sinistra.

Se la prima cosa che hai notato è questo profilo significa che sei una persona che trascorre molto tempo con i propri pensieri. Hai una mentalità molto analitica e cerchi sempre di non pensare soltanto al presente ma di proiettare sempre le tue azioni nel futuro.

Lasci molto poco spazio all’intuizione, nella maggior parte dei casi ti fai guidare dalla razionalità, ma per utilizzare al meglio queste tue capacità analitiche hai bisogno di evitare le distrazioni provocate dagli altri.

Nella tua visione c’è solo un problema: a volte ti convinci di essere migliore degli altri e guardi gli altri “dall’alto in basso” esattamente come il profilo della figura. Per questo motivo spesso vieni giudicata una persona un po’ superba e incapace di ascoltare gli altri.

3 – Bicchiere di vino

Il bicchiere di vino è la figura che tiene insieme le altre due. Rappresenta la capacità di stare in società, di scambiare idee e di comunicare con gli altri in maniera fruttuosa e propositiva.

Se la prima cosa che hai notato è stato il bicchiere di vino questo significa che sei una persona che ama stare in compagnia e che, anzi, ha bisogno di scambiare idee con gli altri per esprimere al meglio le sue potenzialità.

Sei convinta che tutti possano riuscire a comunicare con chiunque, a patto di avere la volontà di farlo, e pensi anche che lo scambio di idee arricchisce sempre, quindi è uno degli obiettivi che tutti dovremmo sempre perseguire.

Come al solito però c’è il rovescio della medaglia: sei in grado di passare del tempo da sola o di fare le cose da sola? Probabilmente ti risponderai di sì, ma ti consigliamo di analizzare molto bene il tuo comportamento. Quand’è stata l’ultima volta che hai voluto far qualcosa davvero da sola per il piacere di ascoltare te stessa?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.