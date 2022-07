Questo test ci svela quando incontrerai la tua anima gemella

Il test dell’anima gemella è pronto per dirci quando incrocerai la tua. Si tratta del tuo compagno attuale oppure manca ancora del tempo?

Oggi abbiamo deciso di farti una domanda veramente molto difficile.

Il tuo partner è quello giusto?

No, tranquilla: non rispondere. Il test della personalità che ti proponiamo oggi nasconde tutte le risposte. Ti va di provarlo?

Test dell’anima gemella: scopriamo se il tuo partner è la tua con questo test

Che ne dici, ti va di provare il nostro test dell’anima gemella?

Certo, dovremmo fare qualche precisazione prima.

Credere nell’anima gemella è bello ma non deve essere una scusa per non impegnarsi nelle relazioni. Lo abbiamo detto più e più volte: l’amore funziona solo quando entrambe le persone si impegnano per far funzionare tutto!

Il test dell’anima gemella, però, è qui par valutare se tu ed il tuo partner siete “quelli giusti” l’uno per l’altra o se, invece, avete ancora tempo per incontrare la persona perfetta.

Ti chiediamo di dirci solo cosa hai notato per primo in questo quadro. Pronta a scoprire se il tuo partner è veramente la tua anima gemella?

hai visto un orologio da panciotto : chi vede l’orologio potrebbe scoraggiarsi. Vuol dire che c’è ancora del tempo prima di incontrare l’anima gemella e che, quindi, la persona che abbiamo vicino non è quella giusta?

No, tranquilla: non preoccuparti. Nel test dell’anima gemella l’orologio da panciotto simboleggia, in realtà, il raggiungimento di una pace, di un’isola felice. Se lo guardi bene, infatti, ti renderai conto che questo orologio non ha assolutamente le lancette e che non sta andando da nessuna parte. Vuol dire che sei già nel “momento” perfetto e che, quindi, con ogni probabilità hai vicino una persona che potrebbe essere proprio la tua anima gemella. L’amore, lo diciamo spesso, ha bisogno anche di “tempismo”: forse la persona è perfetta per te ma il momento potrebbe essere quello sbagliato.

Questo non lo sappiamo: ce lo puoi dire solo tu! Quello che hai visto nel test dell’anima gemella, però, ci dice che hai vicino una persona che ti fa sentire come se il tempo si sia fermato. Ora devi solo provare il test della coppia che esplode per scoprire se gli altri non vedono l’ora che vi lasciate !

: chi vede l’orologio potrebbe scoraggiarsi. Vuol dire che c’è ancora del tempo prima di incontrare l’anima gemella e che, quindi, la persona che abbiamo vicino non è quella giusta? No, tranquilla: non preoccuparti. Nel test dell’anima gemella l’orologio da panciotto simboleggia, in realtà, il raggiungimento di una pace, di un’isola felice. Se lo guardi bene, infatti, ti renderai conto che questo orologio non ha assolutamente le lancette e che non sta andando da nessuna parte. Vuol dire che sei già nel “momento” perfetto e che, quindi, con ogni probabilità hai vicino una persona che potrebbe essere proprio la tua anima gemella. L’amore, lo diciamo spesso, ha bisogno anche di “tempismo”: forse la persona è perfetta per te ma il momento potrebbe essere quello sbagliato. Questo non lo sappiamo: ce lo puoi dire solo tu! Quello che hai visto nel test dell’anima gemella, però, ci dice che hai vicino una persona che ti fa sentire come se il tempo si sia fermato. Ora devi solo provare ! hai visto un cielo stellato di notte: diciamoci la verità. Un cielo stellato sembrerebbe proprio l’opzione più romantica in questo test dell’anima gemella, non è vero?

Ci dispiace dirti che se hai visto prima le stelle illuminare il manto buio del cielo, c’è una buona probabilità che la persona che hai vicino non sia quella giusta.

Il tuo sguardo vede solo le infinite possibilità che si nascondono nell’ignoto e nello sconosciuto. Ci sembra proprio che non sia terreno per far nascere e crescere il rapporto che già hai!

Forse la persona che hai vicino non è la tua anima gemella o forse, semplicemente, in questo momento sei tu a non essere pronta per impegnarti.

Guardi ancora al di fuori, come se fossi alla ricerca di qualcosa che neanche tu sai bene cosa sia. In momenti come questi, trovare l’anima gemella è praticamente impossibile! Forse dovresti provare anche il nostro test del tipo di carattere per capire che tipologia di persona sei e che cosa dovresti fare per andare avanti nella vita!