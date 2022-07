Hanno più paura di te: sono i segni zodiacali più fifoni dell’oroscopo

I segni zodiacali più fifoni hanno veramente il terrore di qualsiasi cosa e si spaventano per tutto. Non è che ci sei anche tu in classifica?

Bu!

Se ti sei spaventato e hai quasi pensato di chiudere la classifica dell’oroscopo di oggi, abbiamo delle cattive notizie per te.

Potresti essere nella classifica dei segni zodiacali che abbiamo deciso di analizzare oggi: pronto a scoprire se avevamo ragione?

I segni zodiacali più fifoni dell’oroscopo: sei nella classifica di oggi?

Capiamoci: avere paura è un istinto molto naturale nella vita che non andrebbe mai preso in giro!

La paura, infatti, ci aiuta a non metterci troppo nei guai oppure, semplicemente, ad allontanarci da situazioni che possono essere pericolose.

Chiedetelo ai segni zodiacali più intuitivi di tutto l’oroscopo: loro sì che sanno come leggere le proprie emozioni e sfruttarle al massimo!

Anche se avere paura non è assolutamente qualcosa da demonizzare, ci sono dei segni zodiacali che se ne approfittano.

Sono i segni zodiacali più fifoni di tutto l’oroscopo: sicuro di non essere tra di loro?

Toro: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Toro essere fifoni è qualcosa di… particolarmente spaventoso.

Non possono fare a meno di temere la propria paura e al contempo essere spaventati a morte!

Ai Toro non piace assolutamente uscire dalla propria comfort zone: si trovano in difficoltà di fronte ai problemi più semplici e si complicano la vita in ogni maniera possibile.

Qualsiasi spavento si trasforma in un trauma che, difficilmente, riescono a superare: la sola idea di doverlo fare li terrorizza!

Sagittario: quarto posto

Il Sagittario è un segno zodiacale che non ammetterebbe mai il suo più grande difetto: i nati sotto questo segno sono dei veri fifoni!

Per il Sagittario infatti, avere paura è qualcosa di cui bisogna assolutamente vergognarsi. Peccato che siano tra le persone più fifone di tutto l’oroscopo!

Ai Sagittario non piace l’idea di dover prendere decisioni “spaventose”: hanno paura di tutto e di tutti ma soprattutto di fare scelte sbagliate!

Pesci: terzo posto

Per i Pesci essere dei fifoni non è qualcosa di cui vergognarsi. Ehi, non c’è proprio niente di male ad avere paura e a sapere quando farla “vincere”!

Cari Pesci, noi sappiamo che voi non vi considerate dei fifoni ma vi chiediamo di analizzare con noi la vostra vita. Quante volte avete davvero pensato di cambiare e rivoluzionare tutta la vostra vita e poi… vi siete spaventati troppo per andare avanti?

I Pesci sono persone assolutamente fifone: ma non si vergognano per niente di amare la propria comfort zone!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che si sentono assolutamente terrorizzate per la maggior parte delle sue giornate.

C’è una ragione, dopotutto, se i nati sotto il segno dei Gemelli sono tra i segni zodiacali più confusi di tutto l’oroscopo!

Per i Gemelli avere paura è qualcosa a cui, sinceramente, non fanno proprio tanto caso. Se si dovessero mettere a pensare ad ogni volta che si sono spaventati, i nati sotto il segno dei Gemelli non farebbero più niente! Fifoni come sono, i Gemelli hanno una paura innata delle conseguenze: fortunatamente sono in grado di defilarsi appena percepiscono anche il minimo sentore di paura!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fifoni dell’oroscopo

I nati sotto il segno dell’Ariete non lo ammetteranno mai ma è così: sono dei veri e propri fifoni!

Gli Ariete, infatti, sono persone che non fanno mai un passo se sono da sole.

Parliamo sia letteralmente che figurativamente: nella vita, infatti, gli Ariete non si muovono se non hanno un compagno di sventure o se non hanno qualcuno che possono “gettare” in pasto ai problemi. Ma anche quando si tratta di fare dei passi in avanti in maniera figurata, gli Ariete sono generalmente persone decisamente fifone: hanno paura di tutto e non fanno mai niente se non sono costretti!

(Certo, poi quando prendono una decisione non riescono a tornare indietro: fanno parte anche della classifica dei segni zodiacali più categorici di tutto l’oroscopo.)

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.