Estate, tempo di ombretti in crema: applicali con l’infallibile tecnica di Clio!

Gli ombretti in crema sono il segreto di make up per un trucco occhi long lasting: ecco come si devono applicare per un risultato top!

Per una serie di motivi gli ombretti in crema risultano meno utilizzati rispetto ai classici ombretti in polvere compattata. Rispetto a questi ultimi, però, gli ombretti in crema sono più pigmentati (quindi assicurano un colore più intenso) e più luminosi.

Oltre a questo gli ombretti in crema aderiscono molto bene alla pelle, esattamente come un rossetto. Questo significa che creano un film sottilissimo che ricopre perfettamente l’epidermide e che non crea fastidiosi accumuli di prodotto come accade con gli ombretti in polvere.

I motivi per cui tendiamo a non utilizzare moltissimo gli ombretti in crema è che li consideriamo difficili da applicare ma anche piuttosto inadatti a look sobri e classici, quelli che creiamo insomma per il make up di tutti i giorni.

Spesso pensiamo che si possano utilizzare con successo solo per creare look audaci, magari grafici e adatti solo alle giovanissime. Si tratta di una convinzione sbagliata! Gli ombretti in crema sono perfetti per creare ogni tipo di trucco occhi, a patto di sapere come sfumarli!

La tecnica infallibile per applicare e sfumare gli ombretti in crema

A differenza di quanto accade per gli ombretti in polvere, spesso gli ombretti in crema vengono applicati semplicemente con le dita e stesi con i polpastrelli.

Questo approccio però non consente di creare sfumature graduali e precise. Al contrario, l’effetto finale sarà sempre un po’ messy e impreciso.

Fortunatamente Clio Make Up ci ha svelato qual è la tecnica giusta per applicare e sfumare correttamente i prodotti in crema sulle palpebre.

Innanzitutto è fondamentale utilizzare piccolissime quantità di prodotto, poiché come dicevamo prima si tratta di cosmetici molto ricchi di pigmenti e che quindi a differenza di quelli in polvere colorano moltissimo.

Per una prima applicazione, cioè semplicemente per disporre il prodotto sulla palpebra, si possono effettivamente utilizzare i polpastrelli (meglio se il polpastrello del mignolo, per essere certe di applicare una quantità minima di prodotto).

A questo punto però sarà necessario utilizzare un pennello da sfumatura, preferibilmente di piccole dimensioni, dalla punta arrotondata e di medie dimensioni.

La tecnica infallibile per sfumare il prodotto sugli occhi è la stessa che si utilizza per i prodotti in polvere: bisogna sempre sporcare il pennello con poco prodotto e muovere il pennello con movimenti orizzontali dalla zona più chiara a quella più scura.

In questo modo si eviterà che si formino accumuli di prodotto nella parte dell’occhio che si suppone debba rimanere chiara.

Il segreto per sfumare in maniera omogenea gli ombretti in crema però consiste nell’eseguire movimenti leggerissimi, senza fare troppa pressione. In questo modo si eviterà di lasciare antiestetiche strisciature di pennello. Per ridurre al minimo questo rischio la scelta giusta è di utilizzare sempre pennelli in fibra naturale, particolarmente morbidi e che quindi non “trascinano” eccessivamente il prodotto che stiamo sfumando.

Infine, un’altra delle caratteristiche positive degli ombretti in crema che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione è che non hanno bisogno del primer occhi (mentre la creazione di una base occhi impeccabile è fondamentale per la buona riuscita di un trucco occhi con gli ombretti in polvere).

Se si ha la palpebra un po’ grinzosa (capita a tutte dopo i 40 anni) gli effetti migliori si ottengono con prodotti matte e non glitterati. Bisogna comunque tenere in considerazione che con gli ombretti in crema tutti i look occhi saranno molto luminosi! Non abbiamo bisogno di scegliere necessariamente prodotti pieni di glitter per uno sguardo che conquista!