Test dell’Amicizia | Ti circondi di amiche false o di amiche sincere?

Con il test dell’amicizia ti permetteremo di capire se hai la fortuna di avere intorno amiche sincere oppure dovresti trovarne altre!

In amore e nei rapporti di amicizia è sempre fondamentale giudicare correttamente le persone che abbiamo intorno. Il motivo è semplicissimo: il loro comportamento e le loro parole hanno sempre una forte influenza sulla nostra felicità.

Quando abbiamo intorno persone di cui sappiamo di poterci fidare siamo più sereni, più fiduciosi e più felici. Al contrario, se nutriamo qualche dubbio sulla sincerità delle persone che ci circondano, siamo generalmente più tesi e più nervosi.

Tu sei in grado di distinguere le persone sincere da quelle malintenzionate? È molto difficile rispondere a questa domanda, perché ovviamente non è dato sapere se la nostra fiducia è ben risposta in qualcuno fino a che la persona in questione non la tradisce!

Questo test serve proprio a valutare la tua capacità di intuire le vere intenzioni delle persone che ti circondano.

Test dell’Amicizia

Per eseguire questo test dovrai scegliere uno degli oggetti che ti proponiamo, quello che si “abbina” meglio agli amici o alle amiche che frequenti di solito. Non cercare collegamenti troppo razionali, scegli in maniera istintiva e il test funzionerà ancora meglio!

1 – Il Quadro

Un quadro viene immaginato e realizzato per essere ammirato. Questo significa che il pittore lo progetta in ogni dettaglio e cerca di dipingerlo in maniera che sia il più fedele possibile all’idea che si era costruito nella mente.

Un quadro può essere bellissimo o molto brutto, può trasmetterci sensazioni positive o negative, ma c’è una cosa che accomuna tutti i quadri del mondo: sono realizzati a beneficio dell’osservatore.

Se hai scelto questo elemento significa che le persone che hai intorno sono molto attente alle apparenze, cioè a proiettare un’immagine molto precisa di sé che, però, non sempre corrisponde alla verità.

Sei circondata di persone un po’ ipocrite, che non sempre parlano apertamente di quello che vogliono ottenere, dei loro scopi, dei loro desideri e dei loro progetti. Cerca di fare più attenzione!

2 – Gli Occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono un oggetto fondamentale del fashion contemporaneo. Certamente svolgono la funzione di riparare i nostri occhi dal sole, ma ormai sono diventati un oggetto di culto per il quale siamo disposti a spendere cifre esorbitanti.

Quando indossiamo un paio di occhiali da sole ci sentiamo dive, abbiamo un’aria misteriosa e affascinante, siamo certe di poter esercitare un certo fascino sugli altri.

Inoltre gli occhiali da sole celano il nostro sguardo, quindi impediscono alle altre persone di guardare i nostri occhi per intuire le nostre emozioni. Se hai scelto questo oggetto significa che non hai un’idea precisa degli amici che frequenti.

Certo, molti di loro sono persone piacevoli e intelligenti (altrimenti non ci passeresti del tempo insieme), ma non saresti in grado di affermare che li conosci benissimo e che sai perfettamente tutto quello che pensano. In molte occasioni hai anche avuto l’impressione di essere circondata da persone un po’ indifferenti, che non si interessano moltissimo a come stai. Forse è il caso di trovare amici migliori!

3 – La Regina di Cuori

Nelle carte francesi la Regina è una delle figure più importanti del mazzo, seconda soltanto al Re. La Regina di Cuori in particolare è utilizzata spesso come simbolo di una donna forte, elegante e molto ammirata da chi le sta intorno.

In senso negativo però la Regina di Cuori è anche una donna un po’ egoista e un po’ dispotica, che quasi si diverte a dare ordini a tutti coloro che ha intorno per essere certa che le cose vadano esattamente come lei vuole che vadano.

Se hai scelto questo simbolo da associare alle tue amiche abbiamo una notizia un po’ brutta per te: la maggior parte delle tue amiche è formata da primedonne che cercano l’attenzione delle persone che hanno intorno. Per questo motivo non sono disposte a condividere la popolarità con altre persone.

Tendono quindi a sminuire le altre persone (soprattutto se sono donne) e a parlare alle loro spalle per metterle in cattiva luce e trarre vantaggio dalla situazione.

4 – La Tazza di Caffè

In Italia il caffè non è soltanto una bevanda, è anche utilizzato come pretesto per incontrare qualcuno e scambiare due chiacchiere.

Davanti a un caffè si fanno confidenze, si parla di lavoro, ci si aggiorna sugli ultimi gossip o si flirta con la persona che ci piace. Il caffè però è anche la bevanda che beviamo per tirarci su quando siamo troppo stanchi, è il momento di pausa che ci concediamo tra un impegno e l’altro, è il premio di metà pomeriggio per essere sopravvissute alla giornata fino a quel momento. Tutte cose bellissime!

Questo significa che il caffè in Italia è simbolo di relazioni sane, di amicizia e di legami. Davanti a un caffè ci sentiamo a nostro agio, sappiamo che abbiamo la possibilità di confidarci venendo ascoltate, incoraggiate o consolate.

Se hai pensato di associare una tazza di caffè alle amicizie che stai coltivando in questo periodo significa che sei una persona molto fortunata, che ha imparato a riconoscere le persone davvero sincere e a selezionarle in mezzo a tante altre persone che potrebbero avere intenzioni meno nobili e più egoiste.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.