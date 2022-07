Test: scegli una bottiglia e scopri il messaggio spirituale destinato a te

Scopri il messaggio spirituale a te riservato. Scegli una bottiglia, contiene una preziosa fonte di guida.

Da qualche parte c’è un angelo custode, una guida spirituale che desidera farti recapitare un messaggio. Quello che ha da dirti ti aiuterà a capire meglio dove ti sta portando la tua vita e se stai facendo il percorso giusto. Grazie al messaggio della bottiglia capirai se ci sono cose che dovresti rivedere nel tuo percorso.

Cosa vorrà comunicarti la tua guida spirituale? Scoprilo scegliendo la bottiglia che ti attrae di più. In mare viaggiano tre bottiglie, ognuna contiene un messaggio, solo uno è indirizzato a te. Osservando le tre bottiglie capirai a solo quale è la tua bottiglia.

Test: scegli una bottiglia, contiene un messaggio per te

Fare il test è molto semplice. Osserva le tre bottiglie e scegli quella che ti intriga di più. Sarai attratto da una bottiglia in particolare e noi ti riveleremo il contenuto del messaggio spirituale che contiene e che dovresti ricevere.

Se hai scelto la bottiglia n°1…

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima bottiglia il messaggio che qualcuno cerca i inviarti è: “Amati e accettati nello stesso modo in cui ami e accetti i tuoi cari, non sei tu ad essere sbagliato!”. Probabilmente in questo momento della tua vita sei attanagliato da qualche dubbio e qualche difficoltà a livello relazionale. Probabilmente ti stai dando colpe che non hai. Anche se le cose non vanno come spero non è detto che non ti sei impegnato abbastanza per farle funzionare. Non permettere a niente e nessuno di farti dubitare di te stesso. Tu vali più di tutto.

Se hai scelto la bottiglia n°2…

La bottiglia verde che naviga tra le onde con un biglietto giallo dentro vuole dirti: “Ricordati di rilassarti e goderti la vita, questo viaggio è breve, goditelo!”. Negli ultimi mesi ti sei dato molto da fare a livello lavorativo, ti sei sovraccaricato di impegni anche per non pensare. Ora avverti il peso della stanchezza e dello stress. Anche se i tuoi sforzi ti hanno portato un meritato successo non è questo successo la fonte della tua gioia. Goditi la vita, le persone che ami e recupera le tue forze, il tempo guarirà le tue ferite.

Se hai scelto la bottiglia n°3…

La terza bottiglia si è arenata sulla spiaggia e aspettava che passeggiando tu la vedessi. Il messaggio che contiene è: “Ritrova la connessione con l’universo, solo in questo modo riuscirai a realizzare tutti i tuoi desideri”. Negli ultimi tempi ti interroghi sul perché la tua vita non sia come tu la desideri, perché i tuoi desideri non si realizzano. Il fatto è che non credi più nel potere dell’universo e non gli invii più i segnali giusti. Desideri fortemente qualcosa? Allora usa la tua energia interiore per far arrivare il messaggio all’universo. Riprendi il controllo della tua vita e cerca di influire sul tuo destino, affidandoti alla tua coscienza. Ricorda che il tuo destino è dentro di te sei tu a decidere cosa ti accadrà.