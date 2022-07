Fai questo test e scopri cosa pensano davvero gli altri di te

Per scoprire cosa pensano davvero gli altri di te fai questo test: il risultato potrebbe farti cambiare opinione su qualcuno!

Sapere che opinione hanno gli altri di noi è un pallino di tutti. A volte infatti ci sentiamo piuttosto insicuri oppure temiamo che qualcuno abbia di noi un’immagine sbagliata e vorremmo correggerla.

La verità è che molto spesso l’immagine che gli altri hanno di noi non dipende necessariamente dalle nostre azioni. I pregiudizi influiscono moltissimo sulla nostra percezione degli altri, quindi esattamente come noi valutiamo le persone in base a pregiudizi che nemmeno sappiamo di avere, alla stessa maniera le altre persone giudicano noi.

Questo ovviamente rende molto difficile interpretare il giudizio delle persone e il loro vero pensiero. Per questo motivo ti proponiamo questo test.

Ti permetterà di analizzare te sessa e l’immagine che proietti al di fuori, quella attraverso cui comunichi con il mondo e che utilizzi per comunicare con gli altri.

Test: cosa pensano gli altri di te?

Per eseguire questo test dovrai solo osservare l’immagine sottostante per pochissimi secondi. Cerca di registrare mentalmente cosa vedi per primo. Ci sono tre possibilità, a ognuna delle quali corrisponde un profilo che ti invitiamo a leggere per scoprire cosa pensano gli altri di te.

1 – Lupo che guarda a destra

Quando nei ritratti ufficiali si rappresenta una persona che guarda verso destra (come un Re, un Principe o un generale) l’obiettivo è rappresentare una persona che guarda al futuro, che ha grandi progetti e che vuole cambiare il mondo.

Il motivo è che in occidente scriviamo da sinistra a destra, quindi siamo abituati a pensare che “il passato sia a sinistra” e che “il futuro sia a destra” con il presente idealmente al centro.

Tenendo presente quanto appena detto, il lupo che guarda a destra simboleggia una persona forte, determinata e ottimista, proiettata verso il futuro e disposta a cambiare le cose.

Se la prima cosa che hai visto è stata questo lupo significa che le persone che ti circondano e che ti amano ti vedono come una persona estremamente attiva, quasi travolgente nel suo ottimismo e sempre in grado di portare un miglioramento significativo nel mondo.

Le persone che non ti apprezzano o che ti invidiano spesso ti vedono come una persona inombrante, difficile da tenere a bada o addirittura da sopportare.

2 – Lupo che guarda a sinistra

Quando in una fotografia ufficiale o in un ritratto una persona viene rappresentata con lo sguardo a sinistra significa che “guarda al passato”.

Questo è particolarmente vero per i ritratti ufficiali di personaggi importanti o famosi, ma vale in generale per interpretare qualsiasi tipo di immagine o di rappresentazione.

Se hai visto per primo il lupo che guarda a sinistra significa che sei una persona estremamente riflessiva, dal carattere posato e solido.

Sei un’ottima madre di famiglia, un’amica su cui si può sempre contare e una lavoratrice affidabile.

Per questo motivo, anche se per gentilezza non te lo dicono spesso, le persone che ti circondano tendono a considerarti una persona prevedibile e un po’ noiosa. Non si aspettano mai grandi iniziative o idee originali da te. Hanno torto o ragione? Forse è il momento di fare un po’ di auto analisi!

3 – Due lupi sovrapposti

L’immagine che abbiamo utilizzato per questo test è realizzata in maniera da rappresentare contemporaneamente più elementi che possono essere percepiti singolarmente o sovrapposti.

Il nostro sguardo è allenato a osservare, cogliere e analizzare un solo elemento per volta. Questo significa che è molto raro riuscire a cogliere contemporaneamente i due lupi che guardano in direzioni opposte.

Se sei tra le poche persone che notano contemporaneamente i due animali significa che sei una persona dal carattere particolare, che lascia spesso piuttosto interdette le altre persone. In pratica gli altri ti considerano difficile da capire, forse un po’ strana e sopra le righe.

Le persone che hanno a che fare con te tendono a pensare che tu abbia tanti interessi e tante idee, alcune delle quali molto strampalate o troppo complicate per essere comprese facilmente.

Per questo motivo le persone fanno molta fatica a farsi un’idea chiara di te, non sanno cosa pensare e, per questo, tendono a non giudicarti. Solo ad alzare le spalle perché, semplicemente, non ti capiscono!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.