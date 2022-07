I rossetti che d’estate stanno male a tutte esistono: ecco quali sono!

In estate ci sentiamo tutte più belle ma indossando i rossetti sbagliati rischiamo di vederci pallide e bruttine! Ecco quali evitare!

Come abbiamo ormai imparato da anni, il segreto per scegliere dei cosmetici che ci stiano bene è riuscire ad abbinarli correttamente al tono e al sottotono della nostra pelle.

Si tratta in pratica di imparare semplici nozioni di armocromia, cioè la scienza che studia l’abbinamento dei colori al colore della pelle.

In linea generale la temperatura del sottotono è il fattore più importante in assoluto, che va sempre tenuto in considerazione quando scegliamo il rossetto da indossare.

La regola è che la pelle con un sottotono freddo dovrebbe essere truccata con colori freddi, mentre la pelle con un sottotono caldo dovrebbe essere truccata con colori caldi.

Dal momento che esiste anche il fortunatissimo sottotono neutro, bisogna specificare che in questo caso è possibile truccarsi con qualsiasi tipo di colore: difficilmente staremo male.

Identificare il nostro sottotono è abbastanza semplice. Qui di seguito una breve schematizzazione.

SOTTOTONO FREDDO

ombre del viso (occhiaie) di colore bluastro

vene dei polsi di colore blu/viola

SOTTOTONO CALDO

ombre del viso (occhiaie) di colore verdognolo

vende dei polsi di colore verde scuro

SOTTOTONO NEUTRO

ombre del viso (occhiaie) di colore marrone o bruno

vene dei polsi dal colore difficilmente definibile, verdognolo quando siamo abbronzate e bluastro nei mesi invernali.

In estate però il colore dell’incanto cambia poiché viene pesantemente alterato dall’abbronzatura. Questo significa che in estate alcuni colori potrebbero non starci più tanto bene.

Se sull’ombretto si può ancora “sbagliare” e non fare troppo danno, sbagliare il colore del rossetto è molto più grave, perché darà all’insieme del nostro viso un aspetto molto sgradevole, troppo cupo o troppo pallido.

I rossetti sbagliati in estate: quelli che stanno male proprio a tutte!

Come abbiamo accennato, in estate la nostra pelle cambia di “temperatura”. A causa della melanina che sviluppiamo durante l’abbronzatura la nostra pelle assume un colore dorato, a prescindere dal nostro sottotono.

A prescindere dal nostro sottotono di base, quindi, in estate la nostra pelle assume colori più caldi, quindi toni dell’arancio e del giallo.

Per questo motivo rossetti di colori molto freddi non stanno bene praticamente a nessuna nel corso della bella stagione.

Un esempio tipico di colori freddi sono:

il “rosso freddo”: un rosso molto cupo e molto profondo, con piccolissime quantità di blu al proprio interno, senza ombra di giallo o di arancio

un rosso molto cupo e molto profondo, con piccolissime quantità di blu al proprio interno, senza ombra di giallo o di arancio il viola scuro e freddo: il viola è un colore “misto”, poiché formato da blu e rosso. Un viola che contiene grandi quantità di blu e poco rosso è un viola freddo, molto più adatto all’inverno che all’estate

il viola è un colore “misto”, poiché formato da blu e rosso. Un viola che contiene grandi quantità di blu e poco rosso è un viola freddo, molto più adatto all’inverno che all’estate il marrone freddo: si tratta solitamente di un marrone molto scuro, che viene utilizzato spessissimo in inverno al posto del rosso, perché appare meno squillante. Anche in questo caso si tratta di un marrone con tracce di blu al proprio interno che lo rendono inadatto alle tonalità calde che la nostra pelle assume in estate

si tratta solitamente di un marrone molto scuro, che viene utilizzato spessissimo in inverno al posto del rosso, perché appare meno squillante. Anche in questo caso si tratta di un marrone con tracce di blu al proprio interno che lo rendono inadatto alle tonalità calde che la nostra pelle assume in estate il rosa pallido o rosa baby: si tratta di uno dei colori “freddi” per eccellenza, che “raffreddano” l’incarnato abbronzato facendo apparire le labbra pallide come se fossimo malate.

Anche i rossetti troppo chiari sono sbagliati in estate, per il semplice motivo che le labbra dovrebbero essere sempre di un colore più scuro rispetto alla pelle del viso.

Questa regola è valida per due motivi: innanzitutto perché il colore delle labbra naturali è sempre più scuro di quello della pelle, in secondo luogo il make up serve a mettere le labbra in risalto, se vengono schiarite troppo semplicemente “spariscono”.

Se in inverno i rossetti di un colore molto chiaro possono essere utilizzati tranquillamente perché abbiamo una pelle molto chiara, è assolutamente sconsigliato utilizzarli in estate, a meno che non si cerchi di realizzare un nude look.

Ci sono però delle piccole nozioni da conoscere per scegliere correttamente il rossetto nude perfetto per l’estate. Scegliendolo bene si riuscirà a mettere le labbra in risalto anche utilizzando nuance molto chiare.

Infine i colori fluo sono molto utilizzati in estate e spesso addirittura promossi dalle case produttrici di make up. Bisogna tenere in considerazione però che si tratta di rossetti molto eccentrici, che non sono assolutamente adatti a look classici e “adulti”. Molto meglio lasciarli alla ragazze molto giovani o che amano i make up audaci.

Il pericolo, con i rossetti fluo o con i colori molto intensi, è che anche se la sfumatura è azzeccata (per esempio un arancione molto saturo) è che lasci troppo in secondo piano il viso, soprattutto se non è abbronzato abbastanza. Meglio osare con colori pop solo se siamo davvero molto, molto abbronzate!