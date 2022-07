Oroscopo settimanale: cosa accadrà ad ogni segno dall’11 al 17 Luglio?

Oroscopo della settimana, ecco cosa prevedono gli astri nella settimana dall’11 al 17 luglio 2022, segno per segno.

Vuoi sapere cosa ti accadrà questa settimana? Ecco cosa hanno in serbo per te le stelle dall’11 al 17 Luglio. Scopri come andranno le cose in amore, lavoro e salute.

Vuoi sapere cosa aspettarti da questa settimana appena iniziata? Secondo le stelle alcuni segni vedranno i loro progetti concretizzarsi mentre altri dovranno affrontare degli imprevisti. Scopri cosa accadrà al tuo segno dall’11 al 17 luglio 2022.

Oroscopo settimanale segno per segno, dall’11 al 17 Luglio

Ariete

Amore e vita privata: Questa settimana l’Ariete si dedicherà totalmente alla persona che ama e saprà dimostrarle come riesce a far stare bene qualcuno se lo desidera.

Lavoro e finanze: L’Ariete ha preso troppi impegni lavorativi. Deve cercare di delegare ed ottimizzare tutto in qualche modo e ammettere che da solo non può farcela. Se non lo farà avrà solo gratta capi.

Salute: Meglio mettersi a dieta seriamente. Hai bisogno di depurare il tuo fisico, smettila di mangiare tutto quello che ti stuzzica la fantasia se vuoi iniziare a stare davvero bene.

Toro

Amore e vita privata: E’ giunto il momento per questo segno di pendere una decisione epocale: meglio un amore folle o la sicurezza? Fino ad ora hai valutato, ora devi assolutamente scegliere o perderai entrambi.

Lavoro e finanze: questa settimana sarà complicata, avrai da ridire con alcuni colleghi. Non perdere le staffe altrimenti potresti pentirti di quello che accadrà.

Salute: Lo zucchero è la causa di tutti i tuoi mali, stai esagerando con dolci e gelati, per non parlare di cocktail e stuzzichini. La bilancia ti consiglia di mettere un freno.

Gemelli

Amore e vita privata: se il tuo interesse per quella persona non è ricambiato vai avanti, non fossilizzarti. Non ha molto senso investire le tue energie in qualcosa che desideri solo tu.

Lavoro e finanze: questa settimana promette bene per te. In agenda hai diversi appuntamenti professionali, tra questi c’è un incontro che darà una svolta decisiva alla tua carriera.

Salute: Questa settimana ti sentirai in ottima forma, fisica e mentale, continua ad occuprti del benessere del tuo corpo, stai compiendo un egregio lavoro.

Cancro

Amore e vita privata: questa settimana avrai dubbi e metterai in discussione molte cose, hai bisogno di giungere ad un punto per quel che riguarda la tua relazione, quindi dovrai prendere decisioni azzardate.

Lavoro e finanze: Questa settimana ti pentirai di esserti confidato con alcuni colleghi dei quali ti fidavi. Useranno le tue confidenze contro di te e sarai molto deluso.

Salute: Il caldo ti metterà a dura prova, sentirai le tue energie al limite questa settimana. Idratati e resta lontano dal sole se puoi.

Leone

Amore e vita privata: Sentirai più che mai il bisogno di staccare e divertirti questa settimana e vorrai farlo insieme alla tua famiglia.

Lavoro e finanze: Alcuni tuoi progetti non stanno andando come speravi, sei in un momento di stallo. E’ una fase di breve durata.

Salute: Ti senti molto fuori forma, soprattutto hai preso peso. Cerca di metterti a dieta o ti sentirai appesantito durante le vacanze.

Vergine

Amore e vita privata: Questa settimana faresti meglio a mostrare gratitudine per il partner che si prende sempre cura di te. Sei molto fortunato.

Lavoro e finanze: al momento tutto procede nel verso giusto, ti stai facendo valere al lavoro, non mollare.

Salute: questa settimana non solo ti sentirai bene fisicamente, anche la tua mente ed il tuo spirito saranno in forma.

Bilancia

Amore e vita privata: il momento è favorevole per il bilancia single che sta frequentando una persona molto timida. Porta la conoscenza ad un livello superiore, merita di più.

Lavoro e finanze: se devi contrattare programma tutto verso il fine settimana. A partire da Giovedì i pianeti sono in tuo favore.

Salute: Trova il modo di mettere fine a insicurezza e preoccupazioni. Sei troppo stressato.

Scorpione

Amore e vita privata: Togli le bende sugli occhi, quel che cerchi è davanti a te, perchè non lo vedi? L’apparenza ti allontana dalle cose importanti.

Lavoro e finanze: Questa settimana è favorevole alle buone idee. sii creativi e guadagnerai la fiducia e la stima dei tuoi responsabili.

Salute: questa settimana cerca di favorire la calma o il tuo fisico ne risentirà.

Sagittario

Amore e vita privata: Questa settimana sei burrascoso e non hai pazienza. All’orizzonte ci sono conflitti per motivi futili, potresti evitarli ponendoti dei limiti.

Lavoro e finanze: Punta su ciò che hai appreso di nuovo. Le stelle dicono che ciò che hai imparato qualcosa che ora ti torna utile, più di quanto tu possa immaginare. Metti in pratica le nuove competenze.

Salute: questa settimana sei in ottima forma psicofisica.

Capricorno

Amore e vita privata: In famiglia c’è una persona troppo invadente e ti sentirai stanco di lei. Sorprendentemente se proverai a parlarle lei capirà perfettamente e tutto andrà meglio.

Lavoro e finanze: Questa settimana avverti stanchezza e ti sentirai pigro e letargico. La prossima settimana andrà molto meglio.

Salute: Nonostante la stanchezza fisica sarai di ottimo umore tutta la settimana.

Acquario

Amore e vita privata: Questa settimana farai degli incontri promettenti. sii vigile, incontrerai una persona di grande valore che cambierà in meglio la tua vita.

Lavoro e finanze: professionalmente tutto andrà bene questa settimana.

Salute: Non andare fuori di testa, sentirai di non avere il controllo di te stessa ma tutto si risolverà da se, devi solo avere pazienza.

Pesci

Amore e vita privata: Questa settimana fai chiarezza: per chi batte il tuo cuore? Concentrati sui tuoi sentimenti, non pensare a cosa provano gli altri.

Lavoro e finanze: per nuovi progetti dovresti affidarti a coloro che ti sono sempre stati fedeli. Non affidare tutto ad estranei, è allettante ma ti porterà problemi.

Salute: Questa settimana inizi a sentire il peso della tua infelicità. Ti occupi sempre degli altri e non fai niente per te stesso. Se non cambierai questa condizione finirai per perdere la gioia della vita. Pensa a chi vuoi ma metti te stesso e i tuoi bisogni al primo posto.