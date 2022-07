Questa moneta da due euro vale una fortuna, sei sicuro di non possederla?

By

Apri il portafoglio. Se possiedi questa moneta da due euro sei molto fortunato. Ne vale 15 mila.

I pagamenti coi contanti stanno cedendo il posto ai pagamenti con la carta e il denaro cash circola sempre meno. Se hai ancora delle monete in casa o nel portafoglio o nel salvadanaio è giunto il momento di tirarle fuori. Se possiedi questa moneta sei molto fortunato.

Pensa, potresti ottenere centinaia di euro in cambio di una rara moneta da due euro. Chissà quante volte le abbiamo scambiate per molto meno. Queste rare monete del taglio di due euro circolano liberamente ma sono pezzi di storia pe cui si è disposti a pagare molto bene per il loro ritrovamento. Sei sicuro di non possederne una?

Ecco le monete da due euro che ne valgono molti di più

Il valore di una moneta a volte va oltre il valore impresso su di essa. Ti stiamo per far vedere delle monete da due euro che valgono una fortuna. Se le possiede potresti scambiarle per ottenere facilmente una cospicua somma con la quale fare ciò che desideri.

Fai attenzione quando maneggi le tue monete, potresti essere il fortunato possessore di una moneta da 2 euro che potrebbe regalarti una bella somma di denaro.

Le monete che stiamo per mostrarti sono estremamente rare. Valuta tu stesso se hai un tesoro in tasca. Se trovi la moneta puoi farti confermare il suo valore da uno specialista, ne trovi molti on line che fanno valutazioni avvalendosi di fotografie. Ecco alcune monete da 2 euro che valgono molto di più di quello che immagini secondo le fonti del sito CNEWS:

I 2 euro con Grace Kelly

Queste monete da €2 potrebbero valere centinaia di euro. Ne sono state emesse solo 20.000 in occasione del 25° anniversario della morte di Grace Kelly. Grace Kelly divenne la principessa di Monaco nel 1956 dopo il suo matrimonio con il principe Ranieri III. Il valore di questa moneta si aggira tra i 600 euro e 1000 euro.

I 2 euro di San Marino

Questa moneta da 2 euro è stata creata in omaggio allo scrittore italiano Bartolomeo Borghesi. Coniate nel 2004 con il busto ed il nome di Borghesi. Il valore di questa monera di aggira intorno ai 300 euro.

I 2 euro del Vaticano

Queste monete da 2 euro sono state coniate nel 2004 in occasione del 75° anniversario della creazione della Città del Vaticano. Ne sono state messe in circolazione 85.000 copie. Il valore varia a seconda delle condizioni in cui versa la moneta, vale all’incirca 100 euro.