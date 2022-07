I sandali più belli per l’estate con tacco medio sono nei colori del mare

È uno dei colori più romantici di sempre. Lo si ricorda per l’abito di Cenerentola, per il cielo in primavera, per i grembiuli dell’asilo e per molti altri dettagli della nostra vita. Scegliere un paio di sandali dal tacco medio in una delle sfumature del mare è un’ottima idea, vediamo perché.

Coniugare comodità, bellezza, modello di tendenza e stile non è semplice ma è assolutamente possibile.

I sandali azzurri sono un passe-partout per l’estate 2022, adatto sia con outfit casual diurni che con un abito midi (magari in seta) per la sera, ci fanno sognare e l’unica cosa che resta da fare è comprarne un paio “asap” tra le proposte di oggi.

Sandali a tacco medio nelle sfumature del mare per rendere speciali le foto in vacanza

Sempre stupendo, il sandalo Rockstud di Valentino (790 euro) ha le inconfondibili borchie dorate e l’allacciatura con cinturino alla caviglia.

Restano pochi numeri disponibili in questo magico azzurro sul sito ufficiale quindi meglio affrettarsi.

Altra idea vede, anziché la pelle liscia come per i precedenti, un delicato suede ed il tacco quadrato. Il brand è molto conosciuto soprattutto da chi compra nel web, Anna Field, li ha realizzati in “light blue” ma anche in nero ed in rosa cipria. Su Zalando sono in vendita a solo 24,99 euro.

Per una forma più particolare ci sono i sandali creati da Steve Madden, (costano 83,30 euro, già scontati del 30%). Il tacco a trapezio ed i listini incrociati creano un volume confuso ma al contempo ordinato che non passerà inosservato. Ottimo sia con shorts in jeans che con pantaloni bianchi classici.

Innamorate delle gonne a ruota? Questi sandali sono il match di cui non si sapeva di aver bisogno. Eleganti ma anche casual, hanno forme che ricordano il passato e dei colori che, come si portavano negli anni Sessanta, sono oggi più attuali che mai. I Public Desire di Asos (41,99 euro) hanno lunghi nastri da annodare alle caviglie, tacco medio sottile e base a punta. Chic e sapranno slanciare la figura quanto basta per un post Instagram di successo.

Con un sandalo azzurro si potrebbe abbinare una borsa nuova a secchiello, a scelta tra quelle che abbiamo visto insieme. In fondo basta poco per apparire più belle, diverse ma sempre fedeli a noi stesse.

Silvia Zanchi