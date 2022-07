Fiori d’arancio per questa nota showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che finalmente si è sposata con il suo grande amore, un divo americano.

Nozze in gran segreto quelle tra questa famosa showgirl italiana e l’attore americano Jay Ellis, con il quale aveva una relazione stabile dal 2015. I due hanno anche avuto una figlia, la piccola Nora Grace, nata nel 2019. La coppia vive ormai da tempo negli Stati Uniti, nello specifico a Los Angeles. L’amore di questa showgirl per il suo Paese natio, però, è sempre molto forte e ha infatti deciso di tornare in Italia per il suo matrimonio.

Tanti auguri a questa nota showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi (il cui vincitore di quest’anno ha fatto una dichiarazione incredibile), che dopo una florida carriera in Italia ha deciso di trasferirsi a Los Angeles con il suo neo marito Jay e la figlioletta Nora Grace. Vi ricordate di lei? La showgirl aveva esordito da giovanissima in programmi come Veline e Distraction, per poi passare all’Isola dei Famosi 7 all’epoca trasmesso su Rai 2. Per la sua location di nozze, la bella showgirl ha scelto un luogo davvero incantato. Eccolo!

Nota showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è sposata: ecco dove

Stiamo parlando della magnifica Nina Senicar, che molti ricorderanno per essere stata un celebre volto della tv qualche anno fa.

La modella serba ha sposato il suo Jay Ellis in Toscana, più precisamente nella lussuosa “Villa Mangiacane”, a San Casciano in Val di Pesa. Il luogo, situato a pochi chilometri da Firenze, è stata la cornice perfetta per un matrimonio da favoila. Oggi Nina Senicar si divide tra la cura della famiglia e il suo lavoro di attrice negli Stati Uniti. Si è inoltre laureata alla Bocconi di Milano in Management della Cultura, Arte e Spettacolo, con votazione 108/110. Jay, invece, è un noto attore hollywoodiano che abbiamo visto in Top Gun: Maverick al fianco di Tom Cruise (per cui Kate Middleton ha di recente rotto un protocollo reale). Ha anche recitato nel film horror di successo Escape Room. Ellis è inoltre un noto filantropo e ha molto a cuore la lotta contro malattie come l’HIV. Ha infatti collaborato attivamente con l’organizzazione di ricerca contro l’AIDS amfAR.