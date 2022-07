Anticipazioni Una Vita e Beautiful: tradimenti che fanno male, Ignacio e Alodia sotto torchio

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 10 al 16 luglio 2022. Scopriamoli insieme!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita e in particolare parleremo di amore, promesse e tradimenti…

Anticipazioni Beautiful: Zoe, Carter e Quinn, che triangolo!

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful. Zoe Buckingham ha fatto di tutto per far avvicinare il suo uomo Carter Walton all’amica Quinn Fuller ma non sa che da questo avvicinamento nascerà qualcosa di più…

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful indagheremo sempre più a fondo la particolare situazione che lega Carter a Quinn. Nel dettaglio, sembra che Zoe convinta della bontà dell’amica racconterà a Eric, Ridge e Brooke di aver fatto avvicinare la Fuller a Carter per aiutare la sua relazione.

Ma la situazione è più complessa di così. Infatti, Quinn e Carter nonostante le buone intenzioni continuano ad avere dei rapporti intimi e a vivere una relazione clandestina. Nascosti da tutto e tutti.

Nel frattempo Brooke si mostrerà particolarmente scettica dell’avvicinamento di Quinn a Carter e tenterà di convincere Eric di ciò. Ma è proprio qui che cambia tutto. Zoe si dirigerà a casa di Carter e avvertirà la presenza di un’altra donna. Quella donna sarà proprio la moglie di Eric ma fortuna vuole che Zoe non lo capisca.

Una Vita, anticipazioni: Azucena e Guillermo sempre più vicini.

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove puntate in onda su Canale 5 ci concentreremo sulle nuove dinamiche che si creeranno fra vecchi e nuovi personaggi. In particolare fra Alodia e Ignacio. I due stanno facendo dei lavori in casa che procedono a rilento. Anche perché sembra che l’ex domestica non gradisca la pittura dell’imbianchino e deciderà di fargli ridipingere casa.

e in questa occasione il medico riceverà una lettera dalla sua amante e temerà che la moglie venga a conoscenza della relazione clandestina. Dopo averla fatta sparire, decide di chiudere i rapporti con la ragazza per salvare il suo matrimonio. Nello stesso tempo Ignacio chiederà l’aiuto del portinaio Jacinto e di Servante ma mentirà sulla donna che gli ha scritto la lettera. Ma i due non se la bevono e capiscono subito della tresca amorosa dell’uomo.