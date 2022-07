Test del Mare | Qual è la cosa che desideri di più al mondo?

Non appena si fa estate la nostra mente viaggia verso spiagge assolate e tramonti meravigliosi: con il test del mare scoprirai cosa significa!

Quando diciamo “mare” in realtà non ci stiamo riferendo solo alla vasta distesa d’acqua che ricopre gran parte del nostro pianeta. Ci stiamo riferendo a tutti i ricordi e alle esperienze che facciamo al mare.

Questo scenario naturale quindi ci ricorda le vacanze, la spensieratezza, la possibilità di rilassarci e di fare nuove esperienze.

In linea generale è quindi un luogo dove siamo felici e dove cerchiamo di ritornare il più spesso e il più a lungo possibile ogni volta che ne abbiamo l’occasione.

Se però il mare rappresenta la gioia e il relax in senso generale può diventare anche il simbolo di tutto ciò che desideriamo di più perché, magari, ci manca nella nostra vita quotidiana.

Questo test servirà proprio a farci capire cosa ci manca davvero nella nostra vita di tutti i giorni e quindi cosa desideriamo di più per “sopravvivere” allo stress quotidiano.

Test del Mare

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere uno dei simboli collegati al mare che ti stiamo per proporre. Dopo aver scelto quello che preferisci (cioè quello che ti trasmette sensazioni più positive) non ti rimarrà che leggere il profilo corrispondente per scoprire cosa ti manca di più nella vita!

1 – Stella Marina

La stella marina verde e sorridente trasmette sicuramente un senso di tranquillità, serenità e pace. Si tratta di un personaggio che potrebbe tranquillamente trovare posto in un cartone animato per bambini.

Se lo hai preferito rispetto a tutti gli altri significa che il mare ti riporta alla mente ricordi legati principalmente all’infanzia.

Questo significa che ricordi con grande gioia e con grande piacere tutti i bei momenti trascorsi in compagnia dei genitori o degli amici d’infanzia. Significa che quello di cui senti maggiormente la mancanza è la spensieratezza e la mancanza di responsabilità che, come tutti, hai avuto il privilegio di vivere durante l’infanzia. Hai proprio bisogno di staccare un po’ la spina!

2 – Tramonto

Il tramonto sul mare è sicuramente un momento estremamente poetico che merita sempre qualche minuto di silenzio e la capacità di vivere profondamente il momento.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona molto sensibile, che soffre il fatto di dover letteralmente rincorrere ogni giorno una lunga serie di impegni quotidiani.

Pensi che condurre una vita così frenetica significhi privarsi di moltissime opportunità, soprattutto a livello emozionale. Come si fa a godersi le cose belle della vita se andiamo sempre di corsa?

Se hai scelto il tramonto significa che quello che ti manca di più è la possibilità di vivere momenti significativi e piacevoli, che possano diventare ricordi a cui tornare di tanto in tanto con la mente. Hai proprio bisogno di rallentare!

3 – Onde del Mare

Le onde del mare rappresentano sicuramente la forza incontrollabile ma anche la violenza degli elementi e tutto ciò che può essere connesso a un carattere tempestoso.

Il mare è anche legato all’avventura, alle esplorazioni, al desiderio di spingersi sempre oltre i propri limiti e di scoprire nuove terre e nuove popolazioni.

Se hai scelto questo elemento significa che hai un carattere avventuroso e una mente sempre in movimento. Per mantenerti attiva e felice hai bisogno di stimoli sempre nuovi e nuove possibilità da cogliere.

Essere ingabbiata in una vita sempre uguale non ti fa bene. Ciò che ti distrugge, più di qualsiasi altra cosa, è la routine e la ripetizione di eventi talmente prevedibili da essere diventati noiosi.

Se hai scelto le onde del mare significa che ciò che ti manca di più è l’avventura e il non sapere cosa potrebbe accadere domani! Cerca di dare una scrollata alla tua vita se non sei felice!

4 – Pesci

I pesci che sono rappresentati in questa immagine sono pesci che nuotano e che vivono in branco. Il motivo per cui i pesci piccoli si muovo in branco è che in questo modo si possono proteggere meglio dai predatori e possono spaventarli.

Se hai scelto questo elemento probabilmente sei una persone molto estroversa, che si trova bene in gruppo e piuttosto male da sola. Hai sempre bisogno del sostegno e degli stimoli provenienti dalle altre persone.

Probabilmente a causa del tuo stile di vita e anche delle condizioni di vita che sono cambiate dopo la Pandemia senti la mancanza di legami sociali grazie ai quali sentirti più forte, più sicura e riuscire a divertirti, ed è proprio questa la cosa che ti manca di più.

Probabilmente nel corso della prossima estate avrai tempo e modo di conoscere nuove persone e intessere nuove amicizie: non lasciarti scappare quest’opportunità perché la tua vita migliorerà moltissimo se riuscirai in questo proposito.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.