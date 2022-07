Guardati da questi segni zodiacali: hanno la lingua biforcuta!

I segni zodiacali dalla lingua biforcuta sono delle persone di cui non ti puoi fidare: ti spieghiamo chi sono e perché stargli alla larga!

Niente da fare: quando parli con loro non sai mai cosa diranno o che cosa, poi, ascolteranno senza fare una piega per riferire in giro.

Di chi parliamo?

Ma dei segni zodiacali che si trovano in una classifica dell’oroscopo per niente lusinghiera: curioso di sapere se ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali dalla lingua biforcuta: scopriamo la classifica di oggi

Ci sono delle persone che, nonostante le numerose seconde chance che vengono loro proposte, non riescono proprio ad essere oneste e sincere.

Per questo motivo, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali dalla lingua biforcuta. Non si tratta di certo di un vanto essere nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Scopriamo chi si trova ai primi cinque posti della nostra classifica e capiamo meglio che cosa intendiamo per segni zodiacali dalla lingua biforcuta!

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro possono essere veramente delle malelingue, se e quando vogliono!

Cari Cancro, sappiamo bene che gli altri pensano di voi che siate semplicemente persone buone e gentili, mai pronte a fare del male agli altri.

In realtà nessuno (veramente nessuno) è al riparo dalla vostra lingua biforcuta: potete essere veramente molto velenosi!

Non è un caso, infatti, che i Cancro siano anche nella classifica dei segni zodiacali più tossici di tutto l’oroscopo!

Aquario: quarto posto

Come? Gli Aquario si trovano nella classifica di oggi?

Ma com’è possibile?

Cari Aquario, sappiamo bene che non siete persone cattive ma dobbiamo dirvelo: avete sempre la lingua biforcuta!

Gli Aquario sono le classiche persone che, appena attaccano al telefono con qualcuno che non sta loro simpatico, cambiano immediatamente tono di voce e, generalmente, prorompono in qualche insulto. Ehi, non dovete prendervela: gli Aquario sono fatti così! Sono persone gentili e carine ma hanno una lingua biforcuta niente male!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro possono essere veramente persone molto ma molto… pettegole.

Anzi, più che pettegole: dalla lingua biforcuta!

I Toro sono persone assolutamente in grado di dire sempre la cosa più cattiva o crudele senza preoccuparsi proprio degli altri!

Cari Toro, non prendetela male: questa vostra caratteristica è una di quelle che vi rende veramente affascinanti (anche se non siete nella classifica dei segni zodiacali più affascinanti dell’oroscopo). Diciamo solo che tutti i vostri ex amici e amici sanno che, prima o poi, sono stati sferzati dalla vostra lingua… biforcuta!

Scorpione: secondo posto

Gli Scorpione non hanno nessun problema a dire le cose, sia in faccia che alle spalle.

Ecco perché si trovano nella classifica dei segni zodiacali dalla lingua biforcuta!

Gli Scorpione sono delle persone assolutamente prive di quel filtro che impedisce agli altri di dire le cose più dirette e sgradevoli agli altri.

Cari Scorpione, potete essere veramente delle persone dalla lingua biforcuta quando volete! Vi mettiamo al secondo posto della classifica di oggi perché siete persone che non usano spesso la lingua biforcuta ma quando lo fanno possono fare veramente male!

Insomma: siete abbastanza velenosi e biforcuti da fare male ma, almeno, non lo fate proprio sempre!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dalla lingua biforcuta

Cari Vergine, è arrivato il momento di svelare la verità su di voi.

Siete veramente delle persona dalla lingua completamente biforcuta!

Quando siete di fronte a qualcuno non vi fate assolutamente problemi a dirgli cosa pensate.

Anche se pensate delle cose decisamente dure!

La Vergine è un segno che ha una lingua davvero biforcuta: è in grado di dire cose veramente terribili su alcune persone… e poi fare finta di essere le loro migliori amiche!

Cari Vergine, noi sappiamo bene che non è sempre semplice essere reali con gli altri: voi, però, a volte esagerate veramente tanto!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.