Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis avrebbe reso pubblica una sua decisione che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca. Ecco di cosa si tratta.

Nicolas Vaporidis, il vincitore di quest’anno dell’Isola dei Famosi, ha di recente fatto una dichiarazione che ha deluso molto i fan. Questa dichiarazione riguarderebbe la gestione della sua vita privata, un lato della sua vita di cui si sa ben poco. Ciò che invece sappiamo molto bene è che Vaporidis non è certo tipo da cedere alle lusinghe dei media e della stampa e cerca sempre di tenere pe sé ogni dettaglio della sua vita dietro i riflettori. Ecco cosa ha affermato l’attore e imprenditore.

L’attore e vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, ha recentemente fatto una confessione inattesa che ha dato molto scalpore. Vaporidis, che da anni vive a Londra dove ha aperto un ristorante, non è particolarmente incline a rilasciare dichiarazioni, ma stavolta ha deciso di fare uno strappo alla sua regola ferrea e mettere in chiaro cosa non farà mai.

Dopo L’isola dei Famosi, la decisione lascia i fan senza parole

L’attore e imprenditore Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 (a cui avrebbe dovuto partecipare anche questo vip), ha dichiarato che mai e poi mai parlerà in pubblico delle sue ex fidanzate famose.

Una decisione che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca, soprattutto perché la vita sentimentale dell’attore e imprenditore è sempre stata molto turbolenta. Durante la sua partecipazione a Notte prima degli esami, il film che lo ha lanciato nel 2006, Vaporidis ha iniziato una relazione con la compagna di set Cristiana Capotondi, andata avanti qualche anno. Successivamente, l’attore si è legato alla showgirl Ilaria Spada finendo poi per sposarsi con Giorgia Surina (che ha vissuto un vero dramma nella sua vita). Il matrimonio, però, è terminato dopo poco tempo. Oggi Vaporidis è legato a un ragazza di nome Ali che, dice, sa tirare fuori il meglio di lui.

Rigiardo alla sua decisione di non sbottonarsi riguardo alle sue relazioni passate, Nicolas ha affermato: “Non lo trovo elegante. Parlarne fa perdere valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre”. Insomma, una decisione fatta in nome del rispetto della sua privacy e di quella delle sue ex e, quindi, più che rispettabile.