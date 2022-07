Come indossare la gonna a matita in estate. Ecco i modelli su cui puntare

A tubo, longuette, midi ed a matita, una gonna attillata ha sempre il suo perché e valorizza la silhouette. Non ci sono scuse, solo tanta voglia di sperimentare con questi capi in voga tra modelle, influencer e ragazze della quotidianità. Scopriamo le caratteristiche e le tipologie di quella a matita per capire se è adatta a noi.

Le gonne che fasciano le gambe stanno bene in due casi quando si è slanciate come gazzelle e quando si ha un lato b tonico, ben definito. Le culotte de cheval eccessive non sono ammesse, meglio allora puntare su un altro modello.

C’è chi proprio non le sopporta e chi ne vorrebbe comprare una ma resta indecisa sull’outfit. Vediamo come portare questa gonna in estate ed i modi più accattivanti per abbinarla.

Gonne a matita per il giorno e la sera: sono da sfoggiare così

La gonna in misto cotone testurizzato di Mango è disponibile in viola e in verde prato. Scontata a 19,99 euro, va portata con una canotta dalle spalline sottili e con infradito coordinate che abbiano una leggera zeppa se l’obiettivo è qullo di ricreare un outfit in perfetto stile anni Novanta.

Altra scelta è in maglia e richiede un look più in linea con il mood tipico di Ibiza. Un sandalo flat in cuoio (senza peluche che sono un po’ sorpassati) magari anche alla schiava (legato nel modo giusto, nel dubbio meglio guardare un tutorial su YouTube) ed un crop top dello stesso tessuto e la perfezione sarà molto vicina. Realizzata da Michael Kors la gonna a tubo con logo ricamato è in jacquard, color osso, e saprà esaltare anche la prima abbronzatura. Osare con un tacco alto è un bene per slanciare la figura che con un colore così chiaro e con questa particolare lunghezza altrimenti apparirebbe tozza. Da evitare se siete un po’ basse. Il prezzo è di 150 euro.

Un’altra idea vede la gonna a tubino di Calvin Klein in maglia morbida beige o nera abbottonata sul davanti e con il tipico spacchetto. É in vendita sul sito ufficiale a 63 euro già scontata del 20%. In questo caso sì ad uno stivaletto nero (il contrasto deve necessariamente esserci) oppure ad un sandalo in gomma o vera pelle nella tipologia degli anni Cinquanta, come quello proposto da Celine.

Ovviamente se si deciderà per il colore arancione bisogna prima accertarsi di alcune considerazioni così da essere al top. Nulla è lasciato al caso così che l’effetto finale sia proprio quello di uno stile casual, alla moda, che segue le linee del nostro corpo. E, va detto, che non esiste cosa più bella.

Silvia Zanchi