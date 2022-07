Un nuovo dolore per la Regina Elisabetta: Harry si rifiuterà di starle vicino

Harry darà un nuovo dolore alla Regina nel corso dei prossimi mesi. Ancora una volta i Sussex dimostrano di non tenere alla Corona.

Come ormai sa tutto il mondo le tradizioni familiari sono fondamentali per la Monarchia Britannica e, in particolar modo, per la Regina che ne è a capo.

Tra le moltissime tradizioni a cui la Regina Elisabetta è molto legata c’è quella di trascorrere le vacanze estive a Balmoral, la sua residenza scozzese.

La scozia in particolare ma Balmoral in particolare sono due “luoghi del cuore” per la Regina, poiché qui riesce a stare a contatto con la natura e con i suoi amatissimi animali, inoltre può riunire tutta la famiglia per avere i suoi cari accanto a sé senza impegni ufficiali.

Come si può immaginare, il ritiro di Balmoral è diventato più importante e più significativo da quando il Principe Filippo è morto lasciando da sola la sua adorata moglie.

Proprio per questo motivo si è diffusa la notizia che la Regina Elisabetta avrebbe invitato Harry e Meghan a passare le vacanze estive con lei.

Perché Harry rifiuterà l’invito della Regina dandole un altro dolore?

Come tutti sanno Harry e Meghan sono stati ospiti della Regina Elisabetta durante il suo Giubileo di Platino, organizzato in pompa magna per i suoi 70 anni di Regno.

Purtroppo le cose non sono andate benissimo durante la loro permanenza nel Regno Unito.

I Sussex infatti hanno partecipato a un solo evento pubblico, e cioè la messa in onore della Regina nella Cattedrale di Saint Paul. Come prevede l’etichetta Harry e Meghan sono stati separati dai reali più importanti e messi insieme a tutti gli altri “non working royals”, cioè a coloro che non hanno il diritto di rappresentare la Regina.

Anche se il tempo passato in pubblico è stato davvero poco, è stato sufficiente a che Harry e Meghan ricevessero bordate di fischi da parte dei sudditi che attendevano di vedere i reali fuori dalla Cattedrale.

A quanto pare Harry e Meghan – ma soprattutto Netflix – non hanno preso bene la situazione. I Sussex infatti stanno lavorando a un documentario che andrà in onda sulla famosa piattaforma di streaming e che racconterà la loro vita dopo l’uscita dalla Royal Family.

Ovviamente il Giubileo di Platino sarebbe stata un’ottima occasione per dimostrare la popolarità di Harry e Meghan, ma le cose non sono andate secondo i piani.

Sembra quindi che i Sussex abbiano deciso di tornare precipitosamente negli States per chiudersi di nuovo nella principesca residenza di Montecito.

Sembra anche che stiano preparando un nuovo attacco alla Famiglia Reale: i Sussex sono stati visti di nuovo in compagnia della vicina di casa Oprah Winfrey. La famosissima conduttrice americana è stata la protagonista assoluta della loro scandalosa intervista del 2021, quella in cui Harry e Meghan fecero accuse pesantissime nei confronti della Royal Family. È molto probabile che i Sussex stiano preparando una nuova intervista per raccontare la loro versione di questo giubileo.

Ovviamente Harry e Meghan non hanno affatto voglia di tornare nel Regno Unito, soprattutto considerando l’accoglienza che hanno ricevuto di recente. Per questo motivo molto probabilmente rifiuteranno l’invito della Regina e non si recheranno a Balmoral per l’estate.

Riunendosi al resto della famiglia sarebbe molto difficile evitare domande sulle loro intenzioni future, soprattutto considerando che a brevissimo uscirà il nuovo libro di memorie di Harry. La Royal Family vorrà sicuramente sapere cosa aspettarsi e vorrà assicurarsi che Harry non abbia lanciato nuove “bombe” contro i reali.

Questo insieme di fatti significa porta però a una triste conseguenza: ancora una volta la Regina non potrà passare del tempo con i suoi nipoti. Del resto, anche il primo incontro di Lilibet Diana con la nonna è durato solo una manciata di minuti, durante i quali Elisabetta è stata costretta a dire uno dei suoi rarissimi ma categorici “no”.

Sicuramente però ci saranno gli alti bambini della Royal Family a tenere compagnia a nonna Elisabetta, tra cui lo scatenatissimo Louis che, con le sue smorfie e i suoi capricci, ha fatto proprio impazzire mamma Kate durante uno spettacolo del Giubileo di Platino!