Ma è davvero lei? Capelli ricci e occhiali da sole, la star di Amici conquista tutti

Irriconoscibile su Instagram, la star di Amici di Maria De Filippi pubblica alcune foto tratte dalla sua gioventù, il cambio di look tra ieri e oggi è pazzesco.

Amici di Maria De Filippi è il talent show nato dall’idea della regina di Mediaset, che ci tiene incollati allo schermo ormai da ben 21 edizioni. Un programma entrato nel cuore dei telespettatori non solo perché offre la possibilità di scoprire le nuove stelle nascenti del mondo dello spettacolo, ma anche perché indaga sul lato umano di ciascun personaggio.

Tra allievi e docenti, spuntano fuori le diverse personalità che li portano spesso anche a scontrarsi. Ogni prof della scuola più famosa d’Italia ha sicuramente il suo metodo speciale, frutto della loro esperienza maturata al di fuori del programma. C’è chi, nel corso di questi anni, è diventata una vera punta a cui Maria De Filippi non può proprio più rinunciare. Il suo percorso ad Amici è iniziato nel 2003, dopo una carriera costellata di successi.

Oggi, sul suo profilo Instagram, ha deciso di condividere alcuni scatti tratti dalla sua giovinezza. Un look totalmente diverso da quello che sfoggia adesso, all’età di 55 anni. Quella che vediamo in foto è una ragazza dai lunghi capelli ricci e con un paio di occhiali da sole sul naso. Sorriso sbarazzino e stile vacanziero con perfetta abbronzatura, siete riusciti a riconoscerla?

“Da giovani non si fa”, il post sul suo passato lascia i fan estasiati

Probabilmente molti giovani appassionati di Amici non hanno mai visto prima come sia stata in gioventù e ne sono rimasti estasiati. Alessandra Celentano ha pubblicato sul suo Instagram un paio di scatti che la mostrano con un look che sembrerebbe anni ’90, splendida e sorridente, piena di vitalità. Nel post, la temuta maestra di danza classica si è lasciata andare proprio ad una riflessione sul passato.

“La capacità di apprezzare ogni attimo della vita! Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che poi non tornano più“, ha scritto nelle righe della didascalia, aggiungendo come da adulti si abbia la capacità di attenzionare i giovani insegnando loro ad apprezzare più possibile ed essere grati per le piccole cose. “Io ho imparato!“, ha concluso poi la coreografa, che si è guadagnata una valanga di like e commenti positivi.

Oggi il suo look è molto cambiato: nell’ultima edizione di Amici la Celentano ha adottato un caschetto grigio stile long-bob, adornato da un paio di ciuffi a cornice più chiari sul viso. Per gli allievi appare spesso come una donna dura e a volte poco clemente nei giudizi, ma come ha sempre spiegato, è il suo modo per preparare i ragazzi alle sfide che la carriera metterà sul loro cammino.