Biscotti ai fichi caserecci, un vero piacere che nasce dalle nostre mani

Pasta frolla fatta da noi, ripieno fatto da noi: nascono così i biscotti ai fichi caserecci, profumatissimi e semplicemente deliziosi

L’estate è stagione per eccellenza della frutta fresca e quando arriva il tempo dei fichi possiamo usarli per preparare mille ricette diverse.

Ma nessuna è buona come questi biscotti ai fichi caserecci, preparati con una morbida pasta frolla fatta da noi. Non sono strettamente dietetici, ma per una volta possiamo dare un calcio alla linea e pensare solo al piacere.

Biscotti ai fichi caserecci, come conservarli e prepararli

Questi biscotti ai fichi caserecci devono essere conservati in una scatola di latta oppure in un contenitore con coperchio. Dureranno 4-5 giorni senza problemi.

Ingredienti:

300 g di farina 00

20 g di farina di nocciole

110 g di zucchero semolato

120 g di burro

80 g di amido di mais

2 uova medie

6 cucchiaio di latte scremato

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per il ripieno:

600 g di fichi

70 g di zucchero semolato

1 scorza di limone

Preparazione: Biscotti ai fichi

Cominciamo con la pasta frolla fatta da noi. Setacciamo in una ciotola unite la farina, l’amido di mais, la farina di nocciole, il lievito. Poi aggiungiamo anche lo zucchero, le uova, il latte e il burro, rigorosamente freddo di frigorifero, tagliato a cubetti.

Impastiamo direttamente con le mani fino a quando otteniamo un composto omogeneo, sarà anche un sano esercizio fisico. A quel punto formiamo un panetto, copritelo con della pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Intanto che aspettiamo però possiamo preparare il ripieno. Laviamo e poi sbucciamo i fichi, poi tagliamoli a pezzetti direttamente in un tegame basso. Aggiungiamo anche lo zucchero e la scorza grattugiata di un limone non trattato e mescoliamo bene.

Mettiamo un coperchio e cuociamo a fiamma media per circa 25 minuti o comunque fino a quando il nostro ripieno diventa simile alla marmellata. A quel punto possiamo spegnere e lasciare raffreddare completamente.

Passato il tempo di riposo, riprendiamo la frolla e stendiamola con un matterello sul piano di lavoro precedentemente infarinato portandola ad un’altezza di circa mezzo centimetro. Ritagliamo ai bordi per ricavare un rettangolo preciso e poi dividiamolo a metà nel senso della lunghezza.

Al centro di ogni rettangolo versiamo metà del ripieno e poi passiamo alla chiusura: portiamo uno dei due bordi al centro e sovrapponiamo l’altro. A quel punto appoggiamo i rotoli su una teglia già coperta con carta forno e lasciamo a riposare in frigorifero per circa 40 minuti.

Poi riprendiamo la teglia e tagliamo una serie di biscotti lunghi circa 5 centimetri. Quindi giriamoli in modo che la parte di frolla unita sia appoggiata alla teglia. Cuociamo in forno preriscaldato a 180° per circa 18 minuti (devono essere solo leggermente dorati), sforniamo e lasciamo raffreddare completamente prima di consumarli.