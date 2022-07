La vera erede di Lady Diana è solo lei: lo dice il popolo inglese

By

Chi è la vera erede di Lady Diana nel cuore degli inglesi? La risposta definitiva sembra essere arrivata, e non ce n’è per nessuno!

Nel corso della storia recente diverse grandi donne sono entrate a far parte della famiglia Reale. Prima è arrivata Camilla, che oggi è destinata a essere la futura Regina d’Inghilterra e ha sfidato tutto e tutti pur di rimanere accanto all’uomo che amava.

Poi è arrivata Kate armata di santa pazienza: per ben dieci anni ha atteso la proposta ufficiale da parte del Principe William.

Infine, a conquistare il cuore degli appassionati di royals di tutto il mondo è arrivata la storia dolceamara di Meghan Markle, che prima ha sposato il Principe Harry e poi ha deciso di divorziare, di fatto, dalla Famiglia Reale.

Oltre alle donne che sono entrate più o meno in punta di piedi nella Famiglia Reale, però, ce se sono alcune che fanno parte della Monarchia inglese fin dal momento della propria nascita. Si tratta di Eugenia e Beatrice di York, figlie del Principe Andrea.

Eugenia e Beatrice sono donne moderne, che da sempre lavorano e si mantengono da sole. esattamente come qualsiasi altro cittadino britannico. Si sono sposate per amore e hanno messo al mondo due bellissimi bambini nel giro di pochi mesi l’una dall’altra. Sono le nipoti preferite della Regina e sembrano aver capito perfettamente come si possa essere moderne Principesse, donne e mamme senza rinunciare a nessuno di questi ruoli.

Chi di loro ha però conquistato il posto che una volta fu della Principessa Diana nel cuore dei sudditi di Sua Maestà?

“Sarai una splendida Principessa del Galles”: l’erede di Diana “incoronata” a furor di popolo

Da quando la Regina Elisabetta non riesce più a stare al passo con tutti gli impegni ufficiali che il suo ruolo le impone gli altri membri della famiglia reale si sono impegnati al massimo per sostenerla.

Non tutti i membri della Famiglia Reale però hanno l’onore di sostituire Sua Maestà nelle occasioni ufficiali. Le uniche persone che possono farlo sono i working royals, cioè i membri della Famiglia Reale che si dedicano completamente, a tempo pieno, a servire la Corona.

I più importanti dei working royals sono sicuramente gli eredi al trono e le loro spose, cioè Carlo e Camilla, William e Kate.

Curiosamente, Camilla è a tutti gli effetti l’erede di Lady Diana poiché, avendo sposato il Principe di Galles, oggi detiene il titolo di Principessa di Galles che da sempre viene associato a Diana.

Purtroppo però Camilla ha dovuto fare a meno di utilizzare questo titolo per non mettersi direttamente in competizione con la prima moglie di Carlo, molto più amata di lei.

Per questo motivo Camilla non usa mai il titolo di Principessa di Galles, preferendo utilizzare il titolo minore di Duchessa di Cornovaglia, sempre acquisito al momento del matrimonio con Carlo.

Sia perché Camilla non usa questo titolo, sia perché non è amata quanto Diana, il popolo inglese non vede in lei l’erede di Lady D.

Molto di recente però, qualcuno ha ricevuto l’investitura direttamente per acclamazione popolare.

L’evento si è verificato pochissime settimane fa, durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. William e Kate si trovavano a Cardiff, in Galles, per incontrare i gallesi.

Durante i saluti di rito con i cittadini che erano accorsi per salutarli una donna ha detto a Kate: “Sarai una brillante Principessa del Galles!”.

Kate ha ringraziato la donna in maniera molto elegante ma lo ha fatto con un’enorme dichiarazione d’amore nei confronti di suo marito. “Grazie, sono in buone mani” ha detto indicando William, anche lui impegnatissimo a salutare i suoi futuri sudditi.

Kate ha voluto chiaramente indicare che riceve tutto il supporto possibile dalla Famiglia Reale ma soprattutto da suo marito William, che si occupa di “guidarla” durante il difficile percorso che, tra diversi anni, porterà Kate a diventare Regina d’Inghilterra.

Un atteggiamento molto diverso da quello di Meghan, che l’anno scorso ha dichiarato (durante la famosissima intervista con Oprah Winfrey) di non aver ricevuto assolutamente nessun supporto dalla Famiglia Reale e, anzi, di essere stata completamente abbandonata soprattutto durante il periodo della gravidanza.

C’è da dire però che in più di un’occasione Meghan ha cercato di imitare Diana il più fedelmente possibile e lo ha fatto vestendo letteralmente i suoi abiti. La cosa non è andata giù a moltissimi commentatori e anche a molti inglesi, che l’hanno fischiata mentre si trovava a Londra per il Giubileo.

Non c’è alcun dubbio: anche se fosse rimasta nella Famiglia Reale Meghan non avrebbe mai potuto diventare la vera erede di Diana nel cuore degli inglesi.