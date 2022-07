Il trucco occhi con linea bianca di Chiara Ferragni: glamour con 3 prodotti!

Il trucco occhi con la linea bianca che Chiara Ferragni ha sfoggiato per la settimana della moda di Parigi è semplice, glamour ed economico: a chi sta bene e come si realizza?

Chiara Ferragni è famosa per sfoggiare spesso un trucco occhi appariscente, in grado di andare molto oltre il make up che potremmo definire “classico”.

Quello che dovremmo imparare tutte dalla bellissima Chiara è l’abilità di inserire un trucco occhi un po’ eccentrico in un look elegante, perfetto sia in occasioni più consuete sia in occasioni in cui vogliamo sentirci glamour e sofisticate.

Il segreto consiste nell’introdurre nel look un elemento eccentrico da associare sempre a elementi di make up più classici e tradizionali.

Nel look della settimana della moda di Parigi Chiara ha adottato un trucco occhi un po’ “manga”, che cioè ricorda gli occhi dei personaggi dei cartoni animati, ma è riuscita a renderlo così glamour da andare a Parigi!

Il trucco occhi con la linea bianca di Chiara Ferragni: a chi sta bene?

Un trucco occhi con la linea bianca posta lungo la rima inferiore delle ciglia può essere considerato un po’ infantile.

Ha però moltissimi pregi e permette di correggere piccoli difetti dell’occhio. Per esempio la linea bianca fa apparire l’occhio più grande e lo sguardo più aperto.

Si tratta quindi di un trucco occhi perfetto per chi ha occhi piuttosto piccoli e vuole farli apparire più grandi e più rotondi.

Per massimizzare questo effetto il segreto consiste nel ricorrere all’applicazione di ciglia finte a ciuffetti (qui ti spieghiamo come si applicano senza impazzire) oppure nell’applicare il mascara con un effetto pop-up. L’obiettivo è cioè quello di applicare il mascara sulle ciglia di sopra e su quelle di sotto in maniera da farle apparire più lunghe, visibili e arcuate.

In questo modo l’occhio apparirà più grande e rotondo, molto simile a quello delle bambole. Per applicare il mascara in maniera tale da ricreare un “effetto ciglia finte” è fondamentale eseguire due passate successive di mascara, la seconda delle quali dovrà essere applicata quando la prima sarà praticamente asciutta. Sarà inoltre importante insistere con lo scovolino sulle punte delle ciglia, in maniera da renderle più evidenti.

Per massimizzare l’effetto pop-up può valere la pena familiarizzare con il piegaciglia, uno “strumento del demonio” che si rivela invece un’alleato potentissimo per il fascino del nostro sguardo: qui ti spieghiamo come usarlo senza traumi!

Infine, un consiglio importante sul colore della matita bianca da utilizzare per colorare la rima inferiore delle ciglia. Scegliere un bianco perfetto è la scelta sbagliata. Molto meglio optare per un color burro che farà comunque apparire l’occhio più grande ma non “ruberà” luminosità alla sclera (cioè alla parte bianca dell’occhio). Se il bianco fosse “troppo bianco”, infatti, il colore della sclera apparirà necessariamente giallastro e malaticcio!

Per quanto riguarda invece il trucco della palpebra da realizzare per valorizzare questo make up, il consiglio è di optare per un cut crease classico in colori neutri. In questo modo si valorizzeranno l’ampiezza e la forma della palpebra mobile senza distogliere l’attenzione dalle ciglia, le vere protagoniste di questo make up.

E per quanto riguarda il trucco labbra? Per un look davvero glamour bisogna assolutamente copiare Chiara Ferragni e il suo rossetto rosso! Per le torride serate estive il consiglio è di utilizzare una tinta labbra no transfer avendo cura di applicare subito dopo un lip balm che permetta di mantenere le labbra morbide e idratate a lungo.

Hai paura di non applicare la tinta nel modo corretto? Qui ti spieghiamo il segreto della X: definitivo per creare una forma labbra sempre perfetta e super sensuale.

Ecco allora i nostri consigli sui 3 prodotti migliori per realizzare questo semplicissimo make up:

Il costo finale di questo make up è di meno di trenta euro!