Test delle Valigie | Scegli la tua valigia e ti dirò chi sei

Il modo in cui facciamo i bagagli rivela qualcosa di noi: il test delle valigie ti servirà proprio a scoprirlo!

Tutti i nostri comportamenti, sia quelli quotidiani sia quelli che mettiamo in atto raramente, esprimono in maniera indiretta diversi lati della nostra personalità.

Nella maggior parte dei casi però è piuttosto difficile interpretare questi segnali da parte del nostro inconscio, perché si tratta di segnali di cui siamo inconsapevoli, quindi non possiamo analizzarli in maniera razionale.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un meccanismo che riveli i lati più nascosti del nostro carattere senza attivare le barriere della razionalità che di solito ci impediscono di mostrarli.

Paradossalmente, meno indizi si hanno su quello che andremo a rivelare più il meccanismo sarà efficace. Per questo motivo non ti diremo assolutamente nulla di quello che scoprirai facendo questo test: sappi solo che sarà molto interessante!

Test delle Valigie

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere il tipo di valigia che rispecchia di più la tua personalità o, se preferisci, il tipo di valigia che porteresti con te per un lungo viaggio. Fatto questo non ti rimane che leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

1 – Zaino

Lo zaino è probabilmente il tipo di bagaglio più usato da giovani e adolescenti di tutto il mondo. Il motivo per cui si sceglie lo zaino è che risulta estremamente pratico e permette di portare con sé solo lo stretto indispensabile.

Per questo motivo lo zaino è il bagaglio preferito dalle persone che vogliono viaggiare leggere e che preferiscono portare con sé solo l’essenziale.

Se pensi che questo tipo di bagaglio ti rappresenti bene anche nella vita adulta significa che sei una persona che non ama i fronzoli, che preferisce andare dritta al punto. Sai perfettamente cosa è importante nella vita e, per te, ciò che è importante è la capacità di scoprire cose nuove, andare all’avventura e fare sempre nuove esperienze!

2 – Valigia old style con molti adesivi

Si può dire che questo tipo di valigia sia il più simile in assoluto all’idea stessa di valigia. È la valigia che impariamo a disegnare da bambini e che più spesso viene associata al viaggio in generale.

Il fatto che sia decorata con molti adesivi significa che è stata utilizzata in molti viaggi, quindi il proprietario di questa valigia ha molta esperienza, una storia interessante alle proprie spalle e probabilmente davanti a sé.

Se hai scelto questa valigia significa che sei una persona coraggiosa che prende spesso l’iniziativa e che sa perfettamente che deve mettersi in gioco per ottenere ciò che vuole.

Non hai paura di fare brutte esperienze perché sai che spesso sono quelle più istruttive e che ci permettono di imparare di più dalla vita.

3 – Set di valigie old style

Questo set di valigie si collega molto facilmente all’idea di una ricca signora di una certa età che viaggia con moltissime cose, molte delle quali probabilmente inutili.

Le persone “normali” ovviamente non porterebbero mai con sé tutto questo bagaglio, ma le persone che vivono ai livelli più alti della società hanno un’idea del tutto diversa di ciò che è necessario e di ciò che non lo è!

Se hai scelto questo tipo di bagaglio significa che sei una persona che tiene molto alle cose belle della vita. Pensi che la vita sia un dono e che valga la pena viverla appieno, il più profondamente possibile.

Qualcuno potrebbe dire che sei un po’ viziata, ma la verità è che sei una persona raffinata che desidera solo il meglio per se stessa e per le persone a cui tiene. Cosa c’è di male?

4 – Trolley spazioso e super moderno

Il trolley è senza ombra di dubbio il bagaglio più moderno e funzionale tra quelli che abbiamo proposto. Si tratta di una valigia facile da trasportare anche quando è molto ingombrante e molto pesante. Per questo motivo è perfetta per i lunghi viaggi ma anche per i brevi spostamenti.

In pratica si tratta di un bagaglio comodissimo e versatile, in grado di adeguarsi a tutte le esigenze di coloro che lo portano con sé.

Se ti sei sentita attirata da questo tipo di valigia significa che sei una persone estremamente dinamica, hai una testa sempre piena di nuove idee, tutte entusiasmanti e innovative.

Sei sempre super impegnata: non ami sprecare il tuo prezioso tempo in cose inutili e attività senza senso. Questo significa che a volte le persone faticano a stare al passo con te: sei sempre avanti rispetto a chiunque e hai sempre nuovi progetti a cui lavorare.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.