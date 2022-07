Test dell’Abito Gipsy | Sei più zingara o più regina?

Con il test dell’abito gipsy scopriremo se hai più un animo libero da zingara oppure hai l’indole di una regina forte e decisa.

Quando arriva l’estate ci sentiamo più libere di indossare abiti lunghi e svolazzanti, dalle profonde scollature, dalle spalle scoperte e dalle fantasie appariscenti.

In pratica ci regaliamo la possibilità di vestirci in maniera più colorata ed eccentrica, esprimendo le parti più nascoste della nostra personalità.

In genere un abito lungo ci fa immediatamente tornare con il pensiero a quando eravamo bambine e ci immaginavamo vestite da bellissime principesse.

Da adulte però difficilmente ci identifichiamo con le principesse delle favole, il nostro carattere si è sviluppato rispetto a quel momento della nostra vita. Nella maggior parte dei casi ci siamo ritrovate a essere le persone che la società si aspetta che siamo oppure a sognare di liberarci completamente dalle regole.

E tu? Sei più zingara o più regina?

Test dell’abito gipsy

Per eseguire questo testo non dovrai fare altro che osservare i modelli di abiti che ti proponiamo e scegliere quello che indosseresti più volentieri.

1 – Abito a fiori color pastello

Quest’abito a fiori dalle delicate tinte pastello è la quintessenza dello stile gipsy, che è caratterizzato da grandi stampe dai motivi floreali e molti colori affiancati o sovrapposti.

Quest’abito è molto romantico e molto poco sensuale. L’unica parte di pelle che lascia scoperta è quella delle spalle, mentre la scollatura è molto casta.

Se hai scelto quest’abito significa che ti piace l’idea di sentirti libera e di vivere la vita secondo le tue regole e non quelle degli altri. Sei in tutto e per tutto una zingara, ma a differenza delle zingare rappresentate nei dipinti, nei libri o nell’immaginario romantico, non sei una persona che punta tutto sulla sensualità.

Al contrario, non ti piacciono le donne che si impegnano costantemente ad affascinare gli uomini per ottenere quello che vogliono. Se desideri qualcosa sei perfettamente in grado di conquistartela con le tue sole forze!

2 – Abito colorato in stile acquerello

Quest’abito dalle maniche svolazzanti e dalla profonda scollatura è sicuramente un abito allegro, leggero ma molto sensuale, che mette perfettamente in risalto la fisicità di chi lo indossa.

Se lo hai scelto sei certamente una persona che non ama passare inosservata e che, al contrario, si trova perfettamente a suo agio quand’è al centro dell’attenzione.

Se tra tutti gli abiti che abbiamo proposto sceglieresti di indossare proprio questo significa che hai chiaramente l’animo di una Regina e un’indole forte e decisa, esattamente come si richiede a una persona che ha la responsabilità di sedere sul trono.

Non hai paura di dire quello che pensi e ovviamente anche di combattere per ottenere quello che vuoi. Il tuo carattere così fermo e deciso potrebbe intimidire le persone più deboli ma, in compenso, è in grado di attirare coloro che si sentono abbastanza forti da essere tuoi pari o tuoi compagni!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test della Personalità di Biancaneve per scoprire quale lato del tuo carattere dovresti valorizzare di più!

3 – Abito kimono con cintura alta

Il kimono è uno degli abiti più eleganti e più raffinati che siano mai stati creati dalla moda femminile di tutti i tempi e di tutto il mondo.

Il modello di quest’abito richiama alcune delle principali caratteristiche del kimono, tra cui la scollatura a V incrociata sul petto e l’alta cintura che sottolinea il punto vita e che si chiude con un fiocco.

Se hai scelto quest’abito sei senza alcun dubbio una regina che conosce perfettamente il suo valore.

Sei una persona molto rigida, molto formale e molto decisa. Non ti piace dare confidenza alle persone che non conosci bene o di cui non ti fidi pienamente. Per questo motivo potresti apparire anche piuttosto altezzosa e piuttosto superba agli occhi degli altri, ma solo di coloro che hanno avuto modo di capire bene come ragioni.

Un’ultima cosa: se tu avessi avuto la fortuna di nascere in una Famiglia Reale saresti stata sicuramente una Regina amata, famosa e rispettata.

4 – Abito bianco a fiori neri

Quest’abito bianco a fiori è certamente l’abito più leggiadro di tutti. Sia il modello sia i colori sono estremamente semplici ma trasmettono leggerezza, innocenza e serenità.

Si tratta probabilmente dell’abito che avremmo indossato a tutte le età della nostra vita: da bambina, da ragazza, da adolescente o da giovane donna adulta avremmo adorato un abito del genere.

Se hai scelto proprio quest’abito significa che hai mantenuto inalterato il tuo spirito libero e innocente di quando eri piccola, quindi nel tuo cuore sei una zingarella che sogna di godere di una vita libera e felice.

Ti piacciono le cose semplici, le persone sincere e le anime buone. Hai un carattere molto dolce e accomodante che a volte potrebbe metterti un po’ in pericolo perché potrebbe renderti preda di qualcuno che pensa di potersi approfittare di te. Fai in modo che questa innocenza non si trasformi in un pericolo per la tua serenità!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.