Desideri la perfetta coda di cavallo? Puoi ottenerla con questi consigli

La coda di cavallo è ormai diventata un’acconciatura da portare non solo in estate, ma per tutto l’anno e in qualsiasi occasione.

Sono finiti i tempi in cui la coda di cavallo era solo un’acconciatura da portare in palestra. Quest’ultima può essere indossata sia con look più casual che con look più eleganti.

Uno dei motivi per cui amiamo così tanto le acconciature con coda di cavallo è che sono estremamente semplici e veloci da realizzare.

La guida alla perfetta coda di cavallo

Non c’è nulla da fare, la coda di cavallo è lo stile perfetto per quando si vuole apparire eleganti ma non si ha molto tempo a disposizione.

Ma come ottenerne una perfetta? Non preoccuparti, non è così difficile come credi, pero’ ci sono alcuni passaggi che ti consigliamo di seguire per avere dei risultati ottimali.

Decidere il tipo e la sua posizione

Il primo passo per creare la coda di cavallo perfetta è il posizionamento. Imparare a farne una alta, all’altezza delle tempie o più in alto, può dare più movimento ai capelli. Le code di cavallo basse sono meno movimentate ma hanno un aspetto elegante e moderno. Oltre al posizionamento, bisogna decidere che la tipologia che si vuole ottenere. Vuoi ottenere un effetto disfatto o più elegante e curato?

Spazzolare i capelli nel modo giusto

Sembra scontato, ma c’è un modo giusto di spazzolare i capelli quando si tratta di imparare a fare un’acconciatura di questo genere. Se desideri una coda di cavallo perfetta e disordinata, pettina le ciocche con le dita. Se invece punti su una tipologia elegante, ti suggeriamo di applicare un siero per capelli prima di spazzolare la tua chioma. Così facendo, sarai in grado di eliminare l’effetto crespo.

Prendersi cura della consistenza e magari aggiungerne un po’

Evidenziare la consistenza è un ottimo modo per migliorare una coda di cavallo riccia. Se non ne hai, aggiungerla ai tuoi capelli può creare un’acconciatura più voluminosa o disordinata. Non ti resta altro che spruzzare uno spray volumizzante sulla tua chioma e usare le dita per scompigliarli un po’. Un altro modo semplice per aggiungere consistenza è quello di aggiungere qualche treccia.

Creare la coda di cavallo

Raccogli tutti i capelli e tirali nella coda di cavallo. Se vedi che si formano delle protuberanze, usa una spazzola rotonda e passala lateralmente sulle protuberanze per lisciarle. Se opti per un look disordinato, puoi saltare questo passaggio. Indipendentemente dallo stile scelto, assicurati di avvolgere l’elastico un numero sufficiente di volte in modo che l’acconciatura non cada durante la giornata.

Domare i capelli volanti

I capelli svolazzanti possono rovinare completamente la tua acconciatura se il tu obiettivo è quello di ottenere un aspetto elegante e raffinato. Perciò puoi prendere uno spazzolino da denti inutilizzato e spruzzarci sopra della lacca per capelli e usa la spazzola per ultimare la tua acconciatura.