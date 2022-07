Menù della domenica: il mare in tavola come non lo abbiamo mai visto

By

Per le occasioni importanti giochiamo sulla semplicità e sulla freschezza: questo menù della domenica di mare è per chi ama la cucina casereccia

Tripla ricetta di mare, triplo piacere anche perché questo nostro menù della domenica è decisamente diverso dal solito. Sono tutte ricette da provare e riprovare.

Menu della domenica con il pesce protagonista

Pasta con i calamari bianca

Il nostro menù del giorno di festa a base di pesce parte con un piatto classico ma in versione moderna. Stiamo parlando della pasta con calamari bianca, cioè senza un filo di pomodoro e di altre verdure.

Tutto quello che dobbiamo curare è la scelta della materia prima, a cominciare dai calamari (che possiamo tranquillamente sostituire con i totani). Se non siamo molto pratiche, facciamoli pulire bene direttamente dal pescivendolo, anche se vi spieghiamo passaggio per passaggio come si fa.

In alternativa possiamo usare calamari surgelati, quando non troviamo quelli freschi: non è esattamente la stessa cosa ma ci va molto vicino

Quando abbiamo preparato la base con aglio, acciughe sott’olio, peperoncino, timo o altre erbe possiamo cuocere anche i totani sfumandoli con il vino bianco. Come sempre cottura veloce, nel massimo rispetto degli ingredienti. Poi basterà scolare la pasta direttamente nella padella e lasciarla saltare un paio di minuti insieme ai calamari, insaporire e portare a tavola.

Secondo e contorno da favola

Spiedini mediterranei di mare in padella

Nulla è più divertente soprattutto in estate che preparare e cucinare gli spiedini, soprattutto se scegliamo noi cosa metterci. L’idea è quella di mescolare più sapori che possono stare bene insieme, puntando su ingredienti freschi.

Nei nostri spiedini mediterranei di mare in padella ci sono seppioline e polipetti, pesce spada e gamberi che possiamo sostituire con altro pesce, altri crostacei, altri molluschi a piacere. Fate come i grandi chef, non partite con un’idea precisa ma affidatevi anche a quello che trovate al mercato o al supermercato per creare le ricette.

Il segreto di questi spiedini è nelle dimensioni. Cerchiamo per quando è possibile di tagliare pezzi uguali in modo da avere anche uguali cotture.

Poi basterà preparare una marinata leggera, rispettare i giusti tempi di attesa e cuocere gli spiedini in una padella caldissima (o in alternativa sul barbecue). E la marinata non si butta.

Peperoni cremosi ripieni con tonno e salmone

Che estate sarebbe senza la verdura ripiena? Solo che in questo caso prepariamo un contorno (o un antipasto, valutiamolo al momento) diverso, perché i peperoni cremosi ripieni con tonno e salmone sono davvero speciali, anche freddi.

Ci servono peperoni grandi, formaggio fresco spalmabile, filetto di salmone, tonno al naturale, riso,

capperi, pangrattato, uovo, aglio, parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva e latte.

Cuociamo il riso, aggiungiamo anche il tonno in scatola e il formaggio spalmabile, il salmone fresco a dadini e poi tutto il resto. Servirà tutto a riempire i peperoni prima di cuocerli, per un piatto decisamente originale.

buon appetito