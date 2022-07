Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, sorpresa per Paolo Ciavarro: la pazza idea

By

Mentre Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia vivono un momento molto difficile, spunta l’indiscrezione che riguarda l’influencer e la suocera Eleonora Giorgi: ecco l’idea.

Un amore seguitissimo dai tanti fan quello tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che tiene viva l’attenzione con i suoi sviluppi. La storia dei due personaggi televisivi, com’è noto, è nata proprio sotto i riflettori e sotto gli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello Vip. Era il 2020 quando il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, incrociò gli occhi azzurri della bella influencer.

Lei era già reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, e da una serie di gossip che volevano che lei lo avesse tradito con Riccardo Scamarcio. Chiuso un capitolo se n’è aperto un altro meraviglioso, perché ad oggi la coppia di gieffini è più inseparabile che mai e si gode la crescita del piccolo Gabriele, nato lo scorso febbraio.

Nelle ultime ore, però, Clizia ha fatto sapere di dover affrontare un momento difficile insieme a Paolo. I due sono risultati positivi al Covid e, per questo, costretti all’isolamento e alla lontananza dai figli. “Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza!“, ha scritto l’influencer nel suo post, che già in gravidanza aveva vissuto la piaga del virus.

Mamma e nuora in viaggio insieme? Ecco cosa potrebbe accadere nel reality

Mentre la coppia amatissima sul web deve patire l’isolamento da Covid, spunta fuori un’indiscrezione che accende la curiosità dei tantissimi fan. Si tratta di un programma televisivo, che permetterebbe di rivedere in tv uno di loro. Parliamo di Clizia Incorvaia, che potrebbe partecipare in coppia. Non con il suo fidanzato, però, bensì con la suocera!

Da Diva e Donna è stato lanciato il rumor secondo cui Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi potrebbero partecipare insieme alla prossima edizione di Pechino Express come concorrenti. Per l’ex gieffina non sarebbe la prima volta, visto che ha già provato l’esperienza nel 2016 gareggiando in compagnia proprio di Francesco Sarcina. Il programma, che nella precedente edizione ha visto trionfare la coppia de I Pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale, propone degli incredibili viaggi intorno al mondo.

Anche la Giorgi si sarebbe detta entusiasta di partecipare ad un programma che le possa dare una bella scarica di adrenalina e questo potrebbe essere proprio quello giusto. Come affronterebbero un viaggio così duro ed estremo insieme suocera e nuora? Le due hanno sempre dimostrato di essere unite da un rapporto speciale, che va al di là del classico stereotipo. Certamente sarebbe interessante vederle scoprirsi e convivere in un percorso così difficoltoso, ma per ora ancora nessuna conferma!