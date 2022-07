L’arancione va molto di moda ma è meglio capire se ci stia veramente bene

Come avevamo già visto, l’arancione è uno dei colori dell’estate. Quello che non sappiamo però è se ci doni o meno. Per chi lo rifugge da sempre bisogna solo iniziare a piccoli passi, con un accessorio, un top o un cerchietto e poi, solo in seguito, osare con un abito monocromatico che trasmetta allegria.

Con l’estate vestirsi nelle tonalità del sole sembra la scelta più naturale di tutte ma, va detto, alle bionde particolarmente chiare di carnagione non sta benissimo l’arancio. Al contrario a chi vanta un colorito abbronzato o una pelle più scura valorizzerà le forme senza strafare.

Scopriamo come, quando e perché indossare capi, borse e sfoggiare sandali arancioni nell’estate 2022.

Proviamo l’arancione nei nostri outfit estivi. Sarà un successo!

Sembra inutile ricordarlo ma se la mission è quella di camuffare insidiosi rotolini – che sembrano magicamente moltiplicarsi quando vorremmo scoprirci di più – allora questo colore è da scartare. La body positive è una meravigliosa realtà ma a patto che ci si muova sicure e senza disagio alcuno. L’insicurezza è il nemico principale, fa apparire ogni look di basso valore.

Se invece si desidera mostrare solo la propria parte forte (per alcune il viso, per altre il seno florido oppure delle gambe da gazzella) allora questo colore è l’ideale. Il focus lo si decide in base al taglio dell’abito ma, è garantito, che l’attenzione sarà tutta su di voi.

La borsa xs Le Cagole di Balenciaga in pelle groffata arancione (in vendita a 1650 euro su Luisa ViaRoma) è perfetta per chi vuole sfoggiare un pezzo cool sia per il brand che per il colore ma senza legarsi troppo a quest’ultimo. Il cuore in pelle simil charm e la micro pochette richiamano alla mente le tracolle che hanno spopolato nel 2021. Con shorts in jeans o con un abito nero cut out il risultato sarà semplicemente “wow”.

Il vestito corto allacciato al collo realizzato in voile da Asos Design (45,99 euro sul sito ufficiale) ha romantiche balze sulla gonna e laccetti sul retro. Si distingue dagli altri modelli lunghi a campana, o mini dritti che lasciano ben poco all’immaginazione, per la sua allure romantica che solitamente avremmo associato ad un rosa pallido o ad un azzurro carta da zucchero. Un sandalo con tacco medio o alto è fortemente consigliato. La borsa meglio se piccola e rigida, proprio come per l’intero pr design, le forme opposte attraggono.

Bellissima l’idea di scegliere un mini abito arancione ed abbinarlo seguendo le novità del momento. Ci sono alternative fresche e divertenti che possono migliorarci l’umore e, perché no, farci incontrare persone diverse e divertenti.

Silvia Zanchi