Ambra Angiolini: i pantaloni si aprono e il dettaglio cattura i fan

La diva di bellezza anni ’90 manda in estati i fan su Instagram con la sua ultima pubblicazione, i pantaloni aperti fanno notare il dettaglio.

Un vulcano di energia e bella più che mai, la beniamina di Non è la Rai è sempre una certezza. Ambra Angiolini è un personaggio amatissimo della tv e del cinema italiano e, da quando era solo una ragazzina che muoveva i primi passi sul palcoscenico, ne ha fatta di strada. Tra film di successo indimenticabili e hit musicali, per lei si aprono ancora delle nuove splendide opportunità.

Ambra è infatti, pronta a partire con un’avventura sicuramente diversa per il suo percorso, quella come giudice di X-Factor. Attualmente sono già iniziate le registrazioni delle prime puntate che andranno in onda a partire da settembre, ma lei concede qualche chicca in anteprima ai fan. Chi segue il suo profilo Instagram avrà visto qualche giorno fa una delle sue ultime pubblicazioni.

Nel post si vede la Angiolini che sorride (e regala un bel gestaccio) direttamente dal backstage del talent show musicale. Con alle spalle lo sfondo di lustrini e abiti di scena, lei indossa uno stile casual ma sicuramente non alla portata di tutti. La t-shirt frutto della collaborazione tra Gucci e Adidas è stata presentata durante la Milano Fashion Week dello scorso febbraio e attualmente ha un costo di 520 euro.

La bellezza dei 45 anni, Ambra sfoggia un fisico scolpito da far invidia: “41 Gradi”

Lei è stata una vera icona per tantissimi giovani della generazione Non è la Rai, ma continua ad esserlo sicuramente anche tutt’oggi. Con un profilo Instagram che ha raggiunto i 991 mila follower, la Angiolini riesce a tenere viva l’attenzione anche facendo sfoggio di un po’ di sana sensualità. Nel suo ultimo post, l’attrice ha mostrato come sta affrontando questo caldo da record: “41 gradi all’Ambra“.

Piena di fascino e statuaria, Ambra posa davanti all’obiettivo con sguardo fiero e look strepitoso. Un jeans largo e strappato è aperto in vita, mentre in bella vista un decolleté favoloso con un intimo casual sui toni neutri. I dettagli della sua forma super non passano sicuramente inosservati, come dei fantastici addominali messi ancor più in risalto da una perfetta abbronzatura.

Nonostante si possa pensare che abbia subito una grande trasformazione, si può dire che la showgirl non abbia perso sicuramente la sua naturalezza. Un viso praticamente identico a quello di un tempo, incorniciato da un’intensità ancora maggiore. Oltre che la sua tipica energia ovviamente, che è pronta a gettare nel campo del prossimo X-Factor e noi non vediamo l’ora di vederla!