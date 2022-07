L’ultima parola è sempre la sua, indovina di quale segno sto parlando

Se hai una discussione con questo segno, questa non finirà mai se non lascerai che l’ultima parola sia la sua, è il più testardo di tutti.

Tra tutti i segni zodiacali questo segno è quello che non demorde. Forte e testardo come pochi, pensa spesso di avere la verità in tasca e non rinuncia ad avere l’ultima parola su tutto. Questo segno è talmente autoritario da riuscire a destabilizzare qualsiasi interlocutore. Hai capito di quale segno stiamo parlando?

Essere in grado di affrontare una discussione non è facile, bisogna avere di competenze linguistiche e informazione sui fatti per fare gli interventi giusti. Secondo gli astrologi se c’è un segno in grado di persuadere tutti questo è il segno più forte dello zodiaco, e potrebbe non essere colui che immagini.

E’ il Capricorno il segno che vuole avere sempre l’ultima parola

Quando si parla di arte della persuasione e doti comunicative spesso pensiamo al Gemelli, il segno che è in grado di manipolare chiunque voglia. Eppure in realtà non è il Gemelli il segno più testardo e forte dello zodiaco. Se il Gemelli usa tutte le armi in suo possesso per dissuadere e convincere, il Capricorno usa la sua forza per imporre le sue idee.

L’appartenenza astrologica forgia il carattere degli individui. Queste caratteristiche innate unite alle singolari esperienze di vita ci rendono tutti esseri unici. Secondo gli astrologi il segno zodiacale ci predispone a diventare chi siamo, nella fattispecie a diventare o leader o seguaci dei leader. Alcuni individui hanno una tempra diversa, sono più forti e più persuasivi di altri, come il Capricorno.

Il Capricorno è un segno tenace, molto laborioso. Professionalmente è preciso e affidabile, uno stacanovista. Tiene alla sicurezza finanziaria più che ad ogni altra cosa, i soldi sono necessari per prendersi cura dei bisogni delle persone che ama oltre che dei suoi.

Il Capricorno è un segno col quale fareste meglio a non avere una discussione. E’ molto difficile trovare un compromesso con lui, ha sempre delle valide motivazioni che espone a favore delle sue tesi. Se c’è qualcuno in grado di stravolgere le tue convinzioni ed importi un nuovo pensiero, questo è un nativo del Capricorno.

Saggio, intelligente, sicuro di sé e affascinante non ci metterà molto a convincerti di essere nella ragione. Grazie alle sue doti alcune professioni gli si addicono in modo particolare, come ad esempio il negoziatore o l’ avvocato.

La sua più grande pecca è quella di non ascoltare nessuno, questo suo difetto incide sulla qualità dei suoi rapporti umani. Non ha molta dimestichezza nel comprendere il carattere degli altri tantomeno riesce a capire quando è il caso di imparare a cedere.

In amore per esempio a volte è più importante trovare dei compromessi piuttosto che convincere l’altro di avere ragione. Ridurre i conflitti aiuta di più la coppia a sopravvivere.