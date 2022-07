Trucchi per una macedonia di frutta perfetta: segreti per un risultato al top

La macedonia è un dessert perfetto per mantenersi leggeri e in forma: ecco i trucchi per ottenere un risultato al top.

Regina incontrastata dell’estate è proprio lei, la macedonia. Un dessert perfetto per un fine pasto fresco e leggero ma ottima anche per colazione o per una merenda gustosa e light. Insomma, ogni occasione è buona per gustarla.

Da consumare sotto all’ombrellone o a bordo piscina, ma perfetta anche da gustare nel proprio terrazzo o in giardino, la macedonia è ideale quando fuori fa decisamente caldo perché capace di rinfrescare con gusto.

Anche se si può realizzare tutto l’anno, la macedonia in estate è ancora più golosa e saporita grazie ai tanti prelibati frutti di stagione. Scopriamo allora i trucchi per una macedonia perfetta.

Ecco i trucchi per realizzare una macedonia perfetta

Colorata, succosa e fresca. Parliamo della macedonia, un dessert ideale da consumare in estate grazie alla notevole varietà di frutta che si trova in questa stagione. Un’ampia scelta grazie alla quale possiamo spaziare e creando un prodotto vario e ricco di vitamine e sali minerali.

Esistono però alcuni trucchi per ottenere un risultato migliore: scopriamo come preparare una macedonia al top, evitando anche alcuni errori.

1) Usare il limone. Per non far annerire la frutta è importante irrorarla con il limone in questo modo potremo conservarla anche per una giornata in frigorifero. Non solo, anche il succo d’arancia o quello d’ananas possono essere dei validi antiossidanti.

2) Scegliere frutta di stagione. Per ottenere una macedonia gustosa e saporita è fondamentale utilizzare frutti di stagione e meglio ancora se a chilometro zero.

3) Frutta matura al punto giusto. Un’abitudine che può rivelarsi controproducente ai fini della riuscita della macedonia è quella di utilizzare la frutta rimasta in frigorifero da troppo tempo. In questo modo andremo a realizzare una macedonia troppo sfatta o poco gustosa. Anche perché se la frutta è già troppo matura rischierà di diventare ancora più molliccia dopo averla tagliata e condita.

4) Tagliare la frutta in modo uniforme. Importante è tagliare la frutta per bene facendo dei pezzi uniformi. In questo modo anche l’occhio sarà soddisfatto.

5) Eliminare filamenti e semi. Se c’è qualcosa di fastidioso è proprio consumare una macedonia che presenta semi all’interno o filamenti. Dunque, mentre si pulisce e taglia la frutta è importante togliere tutti questi scarti che andrebbero a minarne il gusto.

6) Mescolare piano. Quando mescoliamo la macedonia dobbiamo stare attenti a non farlo con troppa forza altrimenti rischiamo di rovinare la frutta rendendola una massa molle.

7) Non esagerare con lo zucchero. Essendo la frutta già molto zuccherina di suo è bene non esagerare con la quantità di zucchero che aggiungeremo. Anzi, se vogliamo consumare un dessert light potremo anche ometterlo. La macedonia sarà comunque buona anche senza zucchero.

8) Lavare bene la frutta. Un’idea per lavare la frutta senza rovinarla è quella di metterla a bagno in una ciotola con acqua e bicarbonato in questo modo siamo sicuri di eliminare eventuali impurità che si depositano sulla buccia. Dobbiamo però fare attenzione ai frutti più delicati come mirtilli, frutti i bosco e fragole. Questi potrebbero infatti rovinarsi se tenuti per troppo tempo a mollo. Ricordiamo poi di asciugarli bene.