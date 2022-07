Test: il test dell’orologio ti dice quanto sei stressato

By

Quanto sei stressato attualmente e soprattutto qual é la tua principale fonte di stress? Scegli un orologio e scoprilo.

Lo stress è uno dei nostri principali nemici. Conduciamo vite frenetiche, affrontiamo ogni giorno problemi, dispute e il nostro livello di stress sale andando a ledere lo stato della nostra salute psicofisica. Essere eccessivamente stressati provoca non pochi problemi di salute. Uno stress prolungato può causare cefalea, problemi gastrici, aumento della pressione sanguigna, problemi respiratori, disturbi del sonno e molto altro.

Spesso non ci rendiamo conto di quanto realmente siamo stressati finendo per sottovalutare i danni che lo stress provoca, questi 9 sintomi indicano che sei molto stressato, non sottovalutarli. Il test di oggi tenterà di farti capire quanto sei stressato attualmente. Fare il test è semplicissimo, basta osservare l’immagine e scegliere uno fra i 6 orologi che vedi. Scegli l’orologio che ti attira di più.

Scegli un orologio e scopri cosa ti stressa e quanto

Combattere lo stress è devi assolutamente provare questa tecnica giapponese che elimina lo stress. Ma prima di combattere lo stress bisogna capire se si è stressati e quanto e magari risalire alla fonte del nostro stress e il test di oggi tenterà proprio questa impresa.

Dopo aver osservato e scelto un orologio di questa immagine scopri cosa rivela sul tuo stato di stress:

Orologio 1

Se hai scelto l’orologio n. 1 significa che sei una persona ansiosa e tendi ad ingigantire i problemi. Hai anche una dote innata, quella di focalizzarti sulla soluzione dei problemi invece che sui problemi stessi, riuscendo a far defluire la tensione. Il problema è che solitamente trovi la soluzione ma nel momento sbagliato. Per una questione di tempistica questi problemi seppur risolti continuano a generare stress. Dovresti pianificare di risolvere i tuoi problemi in modo accurato.

Orologio 2

Se hai scelto il secondo orologio significa che sei una persona dotata di grande autocontrollo. Questo ti permette di gestire al meglio anche i tuoi stati di ansia e lo stress. Conducendo una vita poco stressata ti senti solare ed in forma. L’errore che solitamente commetti è di sottovalutare i rischi dei picchi di stress che ogni tanto colpiscono anche te e ai quali sei totalmente impreparato.

Orologio 3

La scelta del terzo orologio rivela che sei una persona che conduce una vita stressante ma in compenso ha imparato a gestire lo stress. Il tuo livello di stress generalmente è medio. Ciò che dovresti migliorare è il tuo atteggiamento nei confronti dei problemi, dovresti analizzare ogni tuo problema e cercare una soluzione. Se il problema è troppo grande dividilo in più problemi con una radice comune, questo ti aiuterà a far scendere il tuo livello di stress ben sotto la media.

Orologio 4

Il quarto orologio è la scelta delle persone non stressate. Il tuo livello di stress è molto basso, quel che ti permette di gestire egregiamente lo stress è la sconfinata fiducia che hai in te stesso e il tuo innato ottimismo. Tu guardi sempre il rovescio della medaglia, dietro un problema vedi soluzioni e nel peggiore dei casi consideri gli aspetti positivi che ha generato quel problema, quindi non c’è motivo di stressarsi.

Orologio 5

Se hai scelto l’orologio 5 significa che il tuo livello di stress è al limite. Resta sulla soglia bassa ma tende a salire a causa della tua incapacità a stare sereno e rilassarti. Sei una persona che esige troppo da se stessa, questa è la tua principale fonte di stress. Trova un modo per distendere i nervi e vedrai di aver trovato la chiave per preservare la tua salute emotiva!

Orologio 6

La scelta dell’ultimo orologio rivela che tendi ad essere una persona superficiale e a non dare importanza a nessun tipo di problema. Questo atteggiamento ti tutela dallo stress. In realtà niente e nessuno ha il potere di influenzare la tua pace interiore. Hai molto a cuore la tua salute emotiva, col tempo hai imparato a distaccarti da tutto, a farti scivolare le cose di dosso. Qualunque cosa ti crei disagio, sofferenza o stress viene immediatamente allontanato.