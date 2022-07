Cosa devi fare per mantenere alta la complicità della tua coppia?

Con questo test ti consiglieremo la strategia giusta per mantenere alta la complicità all’interno della tua coppia, superando gli alti e bassi!

Certo, ogni coppia è diversa perché sono diverse le persone che la compongono, sono diversi i loro bisogni e le loro necessità. Tuttavia alcuni meccanismi sono sempre identici: basta comprenderli e riuscire a sfruttarli a proprio vantaggio per vivere una vita di coppia serena e appagante a lungo.

Tutto sta nel riuscire a costruire giorno per giorno una vera complicità con la persona che abbiamo a fianco. Questo obiettivo può essere raggiunto conoscendo molto bene la propria indole e il proprio carattere ma anche il carattere e i bisogni del partner.

Non ha senso cercare di costringere una persona a comportarsi diversamente da come farebbe se potesse scegliere da sola. Allo stesso modo è molto controproducente cercare di comportarsi in maniera non naturale solo per assecondare i gusti e le preferenze dell’altro.

Anche se queste strategie sembrano funzionare a breve termine di certo non lo faranno sul lungo periodo perché a un certo punto diventerà impossibile fingere di essere qualcuno che in realtà non si è.

Questo test ti aiuterà a capire su cosa si basa la complicità all’interno della tua coppia: in questo modo potrai mantenerla alta e solida per molto tempo, facendo le attività giuste insieme al tuo partner.

Test della Complicità di Coppia

Per eseguire questo test dovrai soltanto osservare le quattro coppie che ti proponiamo e scegliere l’immagine che rappresenta meglio la tua coppia e il rapporto con il tuo partner.

1 – Coppia sul prato

Questa coppia sembra rilassata e serena, perfettamente a proprio agio in un ambiente piacevole. La principale sensazione che questa foto di coppia riesce a trasmettere è un senso di armonia e di grande intimità.

Se hai scelto questa foto significa che per mantenere intatta la complicità all’interno della tua coppia ma anche all’interno della tua coppia ideale, dovrai avere con il tuo partner una profonda intesa spirituale.

Significa che hai bisogno di avere al tuo fianco una persona che abbia i tuoi stessi ideali e che la pensi esattamente come te sugli aspetti principali della vita come, per esempio, la religione, la famiglia e l’educazione dei figli.

2 – Coppia con gli occhi chiusi

Questa coppia con gli occhi chiusi ha un’espressione molto seria, anche se sembra abbandonarsi completamente al riposo.

Probabilmente queste due persone ne hanno passate tante insieme e, proprio per questo motivo, sono riuscite a costruire un legame solido, stabile e appagante. Se hai scelto questa immagine significa che per te la complicità di coppia si mantiene sostenendosi a vicenda, “nel bene e nel male”, esattamente come enuncia la formula del matrimonio.

Hai bisogno di avere accanto a te una persona che sia in grado di prendersi le proprie responsabilità ma anche di offrirti il massimo dell’aiuto possibile nei tuoi (rari) momenti di difficoltà. Hai anche bisogno di sapere che se il tuo partner dovesse sentirsi solo o spaventato verrebbe innanzitutto da te a cercare amore, conforto e sostegno.

3 – Coppia che scherza

Questo ritratto è probabilmente il più divertente tra quelli che ti proponiamo. Questi due ragazzi giovani e scanzonati sanno benissimo come divertirsi insieme.

Se hai scelto questa immagine significa che per te la complicità nella coppia si mantiene divertendosi insieme e facendo esperienze positive e stimolanti.

Per essere davvero felice e sentirti davvero legata a una persona che sia importante nella tua vita hai bisogno di avere accanto una persona divertente, allegra, vivace e stimolante. Il motivo è che anche tu sei esattamente così e senti il bisogno di qualcuno che sappia come esaltare queste tue qualità anziché abbatterti con un insopportabile muso lungo o con un eccesso di serietà.

4 – Coppia di vecchia data

Questa immagine rappresenta benissimo una coppia di vecchia data che sa ancora divertirsi e che, anzi, ama moltissimo la reciproca compagnia anche dopo tantissimo tempo passato insieme.

Se hai scelto questa immagine significa che il tuo ideale di coppia è quello che riesce a superare tutte le prove del tempo. Hai bisogno cioè di avere accanto una persona che ti completi e che sappia essere il tuo migliore amico.

Per te, infatti, un rapporto di coppia non è soltanto un rapporto amoroso. Al contrario, è prima di tutto un rapporto di grande amicizia in cui si fanno insieme tanti diversi tipi di attività, dalla routine familiare alle piccole follie per la strada. Hai bisogno prima di tutto di un alleato che sia sempre la tua spalla in ogni aspetto della tua vita.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.