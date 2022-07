Se vuoi ridere, passa una serata con i segni più comici dell’oroscopo

Tra i segni zodiacali più comici dell’oroscopo ci sono quelle persone che proprio non possono smettere di farti ridere. Ecco di chi parliamo!

Ci sono delle persone che dovrebbero veramente fare stand-up comedy ogni giorno ed ogni ora della loro vita.

Il motivo? Semplicemente, appena aprono bocca ti fanno letteralmente sbellicare dalle risate.

Ma come fanno? Ti sveliamo un segreto: l’oroscopo ci mette lo zampino!

I segni zodiacali più comici di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Hai mai conosciuto qualcuno così divertente ma così divertente da non farti respirare tra una battuta e l’altra?

Bene, se conosci qualcuno così vuol dire che conosci uno dei segni zodiacali tra i più comici dell’oroscopo.

Si trovano tutti nella classifica che ti proponiamo oggi!

Che dici: ti va di scoprire quali sono le persone con le quali non puoi veramente fare a meno di sentirti male dalle risate?

Cancro: quinto posto

Non sembra possibile che i nati sotto il segno del Cancro siano persone così divertenti e capaci di fare battute a raffica, vero?

Bene, ti dobbiamo smentire: i nati sotto il segno del Cancro sono persone che non riescono veramente a fare a meno di far ridere gli altri.

Sotto la loro aria dolce e gentile, infatti, i nati sotto questo segno nascondono uno spirito arguto e sono capaci di inanellare battute su battute che vi faranno veramente ridere a crepapelle!

Capricorno: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno, che sono generalmente persone considerate tra le più serie di tutto l’oroscopo (ehm, non è un caso che siano tra i segni zodiacali più seri ed impassibili), sono in realtà molto divertenti!

Certo, dobbiamo fare chiarezza. Da un lato i Capricorno riscuotono un grande successo di pubblico perché, non aprendo mai la bocca, vengono incoraggiati dagli altri con sonore risate quando fanno una battuta. Dall’altro, effettivamente, i nati sotto il segno del Capricorno fanno veramente scompisciare dalle risate. Sono “cattivi” e pungenti al punto giusto!

Sagittario: terzo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone molto simpatiche.

Il motivo è uno: non c’è niente su cui non scherzerebbero!

Per un Sagittario non esiste veramente nulla di sacro o di impossibile da prendere in giro… anzi!

Ecco perché, per i Sagittario, spesso far ridere gli altri è veramente una passeggiata. Prendono in giro voi, le vostre credenze, sé stessi, la propria famiglia e… chi ne ha più ne metta!

Scorpione: secondo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, sono persone estremamente pungenti e simpatiche, assolutamente sempre con la battuta pronta.

Non è una sorpresa che siano tra i segni zodiacali più comici dell’oroscopo!

Per uno Scorpione, infatti, far ridere è una questione di charme. I nati sotto questo segno adorano mettere gli altri in una condizione di ammirato stupore.

Per questo motivo è veramente facile per gli Scorpione fare battute e mettere gli altri sempre nella condizione di trovarli estremamente divertenti.

Si tratta di uno dei loro modi per “entrare” nelle vostre grazie e farvi fare quello che vogliono senza che voi neanche ve ne rendiate conto.

Una risata ci seppellirà tutti… tranne gli Scorpione: fate attenzione, però, con loro. Anche se sono simpatici hanno sempre un occhio rivolto al passato… come gli altri segni in questa classifica!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più comici dell’oroscopo

Arriviamo, infine, al primo posto nella classifica di oggi.

Care Bilancia, sapevate di essere tra i segni zodiacali più comici di tutto l’oroscopo?

Per la Bilancia far ridere gli altri è un vero e proprio must. Non si considerano soddisfatti se non hanno passato la serata a far ridere tutti quelli che conoscono!

La Bilancia è un segno che cerca sempre di mettere di buon’umore gli altri. Non gli importa di fare bella figura o di essere preso per sciocco: alla Bilancia importa solo che gli altri abbiano un ottimo ricordo di lui!

Ecco perché, insieme alle Bilancia, si ride benissimo e tantissimo: sono comici proprio perché vogliono che voi siate sempre felici. Il loro benessere… viene dopo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.