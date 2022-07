Esprimi il tuo fascino con la jumpsuit casual come fa Roberta Morise

La tuta intera non è l’emblema della praticità (soprattutto se ci ai deve cambiare o quando si va in bagno) e va detto. È altresì vero però che è bellissima in beige leggero come quella indossata da Roberta Morise per i suoi post Instagram. Vediamo come copiare questo outfit estivo e chic.

Con il caldo (peggio se umido) l’istinto naturale sarebbe quello di scoprirsi il più possibile ma è sbagliatissimo.

La showgirl calabrese ed ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con il suo volto mediterraneo e la folta chioma bruna sta divinamente con un capo chiaro di questo genere, anche solo per il contrasto che crea. La tuta intera beige va portata in città, vediamo come.

Ispiriamoci al look da esploratrice di Roberta Morise con la jumpsuit casual

La proposta di Na-Kd, modello Utility con bottoni ton sur ton e cuciture leggermente più scure, ha mezze maniche alte e pantaloni risvoltati ale caviglie. Visto il color crema, il match con accessori in pelle nera sarà perfetto. Costa 110 euro.

Con una colorazione più beige intenso invece meglio abbinare una borsa in jeans (Stella McCartney ne ha realizzate di bellissime). & Other Stories ne ha creata una corta con elastico in vita e colletto con revers. Il prezzo è di 86,99 euro e la semplicità del capo farà si che si possa anche portare in spiaggia.

Su Asos Design troviamo la jumpsuit in stile smoking color pietra con maniche corte e cintura a 84,99 euro. In questo caso un tacco alto (nude o comunque in una tonalità pastello) sarà la scelta più azzeccata perché casual non vuol necessariamente dire sneakers e noi lo sappiamo bene.

La tuta Sahara di Mango (scontata del 40% a 35,99 euro) è in un caldo color kaki e ricorda molto la tipologia da indossare nel deserto. La borsa a secchiello da portare a tracolla e l’eventuale borraccia d’ordinanza andranno aggiunte per un look impeccabile e realistico.

Diametralmente opposto all’abito rosa di Federica Pellegrini, dice molto di noi donne. Mille sfaccettature, stili unici – e sempre più personalizzati – che cambiamo in base all’umore ed alle occasioni. In ognuna sono racchiuse più S

Silvia Zanchi