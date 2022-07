Un ex noto volto di Uomini e Donne ha scelto di non badare a spese per l’imminente parto della sua compagna. Ecco quanto spenderà.

Volto noto di Uomini e Donne spende una fortuna per il parto della compagna

Stiamo parlando di Fabio Colloricchio, il famoso ex tronista di Uomini e Donne. L’uomo aspetta il primo figlio dalla compagna Violeta Mangrinan e non potrebbe essere più emozionato.

I due (che insieme hanno avuto il Covid durante la pandemia), come si è detto, si sono conosciuti nel 2019 a Supervivientes e tra loro è subito scoccata la famosa scintilla. Violeta è una nota influencer e modella da sempre molto presente sui social. Ha infatti sempre aggiornato i fan sull’andamento della sua gravidanza. La piccola Gala (questo il nome scelto per la figlia) nascerà intorno alla fine di luglio e i fan non stanno più nella pelle.

Per assicurarsi un trattamento di riguardo, Violeta e Fabio fanno speso ben 1900 euro per ottenere una consulenza continua dal personale della prestigiosa clinica Monteprincipe di Boadilla di Madrid per tutto l’arco della gravidanza. A questa cifra Violeta si è assicurata una camera molto grande completa di una vasca altrettanto capiente. Le sarà inoltre fornita l’assistenza di una ostetrica personale, i cui servizi verranno attivati un mese prima della data prevista per il parto. “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha spiegato Violeta, che è emozionatissima per il lieto evento. Noi intanto non vediamo l’ora di vedere come sarà la piccola Gala!