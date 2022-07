Errori da evitare nella dieta quando è caldo: ecco cosa non mangiare

Spesso quando fa caldo si commettono errori nella dieta: ecco cosa è bene non mangiare per affrontare meglio il clima torrido.

Quando il clima diventa rovente anche la dieta si deve adeguare per non sottoporre l’organismo ad uno stress maggiore di quello che già è chiamato ad affrontare con le temperature in salita.

Ecco che allora l’alimentazione diventa fondamentale in estate, ed è bene stare attenti ai molti sbagli che spesso si è portati a commettere, quasi sempre in maniera inconsapevole. Con il caldo è importante non mangiare alcuni alimenti ad esempio.

Spesso le vacanze ci portano a sgarrare, finendo col farci commettere notevoli errori nel modo di alimentarci. Scopriamo allora cosa è bene evitare di consumare con il caldo tra cibi e bevande.

Ecco cosa non mangiare e bere quando fa caldo

In estate è bene stare attenti al modo di alimentarci, spesso infatti, complici le ferie e il clima di relax che si crea, siamo portati a commettere molti errori finendo per sottoporre l’organismo ad un notevole stress.

Già le temperature bollenti ci portano a disidratarci e a farci sentire più deboli, ecco che allora è bene consumare i cibi giusti per combattere l’afa. Ma oltre a questo è fondamentale anche tenere alcune sane abitudini. Vediamo allora cosa non mangiare quando fa caldo. Scopri anche le buone abitudini da tenere in spiaggia nella dieta e non solo.

1) Fritture. Uno dei metodi di cottura più grassi è sicuramente la frittura. Essa richiede una grande quantità di olio che inevitabilmente è fonte di colesterolo e grassi saturi. Digerire gli alimenti fritti inoltre è un processo abbastanza lungo che comporta anche un innalzamento della temperatura corporea portandoci quindi anche a sudare di più. Non contando poi che il fritto sovraccarica il fegato di un lavoro maggiore.

2) Carni grasse e insaccati. Salsicce, carni rosse, salumi, sono fonti di grassi saturi e colesterolo cattivo, deleterio per le arterie. Questo tipo di carni contengono anche molto sale e consumarne una quota eccessiva, oltre a non far bene in generale, in estate contribuisce maggiormente alla disidratazione. Inoltre, sono anche difficili da digerire. Quindi è meglio scegliere carni bianche come pollo o tacchino oppure il pesce. Altrimenti vanno bene affettati come il prosciutto cotto o la fesa di tacchino.

3) Cibi piccanti. Se ingeriamo cibi piccanti il nostro corpo sarà più portato a produrre calore facendo innalzare la temperatura corporea e facendoci sudare maggiormente. Questo provoca anche una maggiore perdita di liquidi e disidratazione.

4) Alimenti precotti. Ricchi di conservanti e additivi i cibi precotti sarebbero da evitare. La scelta dovrebbe ricadere su alimenti freschi che non hanno una gran quantità di sale.

5) Grigliate. In genere si utilizzano le carni rosse e quelle più ricche di grassi. Inoltre siamo portati a consumarle con i condimenti come salse di vario genere, quindi occorre fare attenzione alle classiche grigliate e barbecue estivi.

6) Bevande alcoliche. L’alcol contiene calorie vuote ovvero che non apportano nutrienti all’organismo. Le bevande alcoliche fanno alzare la temperatura corporea e favoriscono la disidratazione. Aumentano la diuresi e questo può portare a far abbassare la pressione sanguigna con un relativo stato di affaticamento e debolezza.

7) Bere liquidi ghiacciati. Con il caldo siamo inevitabilmente portati a bere bevande più fredde del solito perché ci sembra di rinfrescarci. Bisogna però stare attenti perché ingerire liquidi a basse temperature più portare il corpo a produrre ancora più calore, per riscaldare la bevanda fredda ingerita. Inoltre, bere liquidi eccessivamente freddi può portare ad una congestione, ovvero un blocco dei processi digestivi.

8) Bevande gassate e zuccherate. In estate le bibite ci attirano ancora di più. Pensiamo di berle per dissetarci e invece essendo cariche di zucchero non faranno altro che provocarci ancora più sete e darci disidratazione. Inoltre, possono portare alla dissenteria.