Adriana Volpe, che rivincita su Sonia Bruganelli e Signorini: colpaccio per lei!

Adriana Volpe ottiene la sua rivincita su Sonia Bruganelli e Signorini, dopo il Grande Fratello Vip arriva per lei un’offerta incredibile! Scopriamo di più!

Dopo essere stata opinionista al Grande Fratello Vip, nell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini e vinta da Jessica Selassie, Adriana Volpe torna sulla cresta sull’onda.

Ecco qualche informazione in più sul futuro della sua carriera.

Adriana Volpe, torna in TV con un programma tutto suo

Secondo le indiscrezioni lanciate da The Pipol si legge infatti che Adriana Volpe condurrà In&Out, un format già visto nel panorama televisivo italiano.

In&Out, è un format televisivo già conosciuto per la televisione italiana e Adriana Volpe è pronta a prenderne le redini. Si tratta di un programma che ha lo scopo di aiutare le persone a sentirsi più a suo agio sia nella sfera personale sia tra la gente.

Insomma, come format assomiglia molto al buon vecchio “Brutto Anatroccolo” ma anche al più recente Selfie – Le cose cambiano. Inoltre, sembra che nel cast del programma non sarà l’unica padrona di casa ma sarà accompagnata da Federico Fashion Style, che si occuperà delle trasformazioni, e anche Valeria Marini.

Ma la vera novità del programma riguarda le modalità di selezione dei partecipanti. I protagonisti saranno pescati direttamente dal pubblico ai quali verrà riservato parecchie sorprese nel corso delle puntate.

Secondo le indiscrezioni rilasciate da Pipol sono iniziate da poco le registrazioni ai studi Gold TV di Roma. Ma non è dato sapere nulla di più del programma in partenza. Sicuramente, nei prossimi giorni avremo novità sui prossimi impegni televisivi della Volpe e come sempre trattandosi di indiscrezioni, non resta che attendere conferme o smentite nei prossimi giorni.