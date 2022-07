Test della Protezione | Da cosa devi proteggerti a tutti i costi?

Facendo il test della protezione scoprirai da quali cose dovrai imparare a proteggere la tua anima per non rimanere ferita.

Ogni persona, dalla più sensibile alla meno sensibile, può essere ferita a livello emotivo. Ovviamente non tutti veniamo feriti allo stesso modo dalle stesse cose. Ognuno di noi possiede dei punti deboli che, se vengono colpiti, ci lasciano sconvolti e senza la possibilità di difenderci.

Per questo motivo nel corso della vita impariamo a difenderci da ciò che ci ha ferito in passato o che potrebbe farci del male, sia a livello fisico sia a livello emotivo.

Purtroppo però questa capacità si impara soltanto con il tempo e con l’esperienza. Più esperienze negative avremo affrontato e ci saremo lasciati alle spalle, più saremo diventati bravi a proteggerci da altre eventuali ferite emotive.

Ovviamente non è sempre facile capire cosa potrebbe farci più male di altro, quindi non è facile imparare da cosa difendersi. Questo test serve proprio a darti questa conoscenza.

Test della Protezione

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine per pochissimi secondi, quindi registrare l’oggetto che hai visto per primo. Dopo averlo fatto (ti raccomandiamo di non rifletterci troppo a lungo) non dovrai fare altro che leggere il profilo corrispondente e scoprire qualcosa di più su di te.

1 – Il cuore umano

Il cuore rappresenta da sempre i sentimenti più profondi di una persona. Indica in particolare l’affetto e l’amore che quella persona prova nei confronti degli altri e, più in generale, del resto del mondo.

Se l’elemento che ha attirato maggiormente la tua attenzione è il cuore significa che ciò che ti ferisce maggiormente sono i comportamenti egoistici e crudeli delle persone che ti circondano.

Se qualcuno mette in dubbio la tua buona fede, oppure approfitta della tua bontà d’animo per ingannarti o per fare i propri interessi, allora rimani profondamente ferita e profondamente delusa.

Essere offesa apertamente, essere sfidata o essere danneggiata sul lavoro non ti interessa: sei perfettamente capace di difenderti da sola o di raccogliere le sfide. Quando qualcuno però tocca direttamente i tuoi sentimenti o li mette in dubbio, allora non sei in grado di contrastare il dolore.

Tieniti lontana da coloro che tendono a manipolare gli altri o che si comportano in maniera da avere trovare sempre il proprio tornaconto.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test di Biancaneve per capire quale pregio dovresti esaltare di più!

2 – La donna rannicchiata

La donna rannicchiata al centro del cuore è una figura molto definita, quindi è molto facile notarla. La donna è sempre associata a concetti positivi come gentilezza, grazia, accoglienza, cura, amore, capacità di ascoltare e di guarire.

Se hai notato questa figura prima del cuore sullo sfondo significa che ciò che ti ferisce di più e da cui dovresti imparare a proteggerti sono coloro che approfittano del tuo buon cuore.

Molto probabilmente infatti sei una persona estremamente generosa, che si fa letteralmente in quattro per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno. Nonostante questo, però, non sempre rivolgi le tue attenzioni a persone che lo meritano davvero.

Questo significa che a volte cadi preda di persone egoiste e cattive, che tentano in ogni modo di approfittarsi di te o di metterti nelle condizioni di fare qualcosa al posto loro. Quando ti rendi conto che il tuo buon carattere – quello che hai sempre ritenuto essere un grande pregio, viene utilizzato in maniera così orribile da questo tipo di persone, allora cadi preda di un grande sconforto e ti senti profondamente ferita.

Imparare a proteggerti da questo tipo di persone è assolutamente fondamentale per il tuo benessere emotivo!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.