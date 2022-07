Test di Biancaneve | Quale lato del tuo carattere dovresti valorizzare?

Con il test di Biancaneve ti riveleremo qual è l’aspetto del tuo carattere che dovresti assolutamente mettere maggiormente in evidenza!

Quando nasciamo la nostra personalità possiede un insieme di caratteristiche che, con l’andar del tempo, vengono plasmate dal carattere e dalle esperienze della vita.

Accade inevitabilmente, quindi, che con l’andar del tempo la nostra personalità si modifichi in maniera più o meno profonda.

In questo processo di trasformazione alcuni aspetti del nostro carattere vengono lasciati indietro, o semplicemente messi in ombra da altri aspetti che tendiamo a valorizzare di più perché li riteniamo più giusti, più vantaggiosi o più “di successo” a livello sociale.

Ovviamente i lati di noi che rimangono in ombra hanno sempre meno possibilità di esprimersi e di emergere e questo non è necessariamente un bene per il nostro equilibrio psicologico.

Questo test servirà proprio a capire quale aspetto di te dovresti ricominciare ad esprimere più spesso.

Test di Biancaneve

Per questo test ti proponiamo quattro versioni leggermente alternative della Principessa Disney che tutte noi abbiamo imparato ad amare da bambina. Ti chiediamo solo di scegliere la versione che ti piace di più e a leggere il profilo corrispondente.

1 – Biancaneve elegantissima

Questa versione di Biancaneve è molto simile alla versione originale del cartone animato, con l’unica differenza che indossa un abito estremamente elegante e molto elaborato.

Si ha quasi l’impressione che si tratti di un abito da regina piuttosto che da Principessa.

Se hai scelto questa versione di Biancaneve significa che il lato di te che nel corso del tempo hai nascosto e che, invece, dovresti tornare a mostrare con orgoglio, è il tuo desiderio di primeggiare e di metterti in mostra per le tue capacità.

Probabilmente ti hanno detto troppe volte che chi è molto orgogliosa di se stessa appare superba e antipatica, quindi hai cominciato a nascondere questa parte del tuo carattere, ma non è necessariamente così.

Bisogna solo riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la consapevolezza di sé e l’arroganza. Riuscire a essere “Regine” senza essere arroganti e superbe è un obiettivo molto difficile, ma questo non significa che non si possa realizzare con un po’ di impegno e di buona volontà.

2 – Biancaneve moderna

Questa versione di Biancaneve è la più vicina alla sensibilità delle adolescenti di oggi. La prima principessa Disney viene infatti rappresentata mentre è intenta a farsi un selfie davanti allo specchio.

Si tratta di una versione del personaggio molto lontano da quello che avevano immaginato gli artisti Disney all’uscita del film, ma è molto vicina alla sensibilità contemporanea e allo stesso tempo dà di Biancaneve un’immagine molto serena e frivola, estremamente diversa dal personaggio tormentato e infelice che è nella maggior parte della storia classica.

Se hai scelto questa Biancaneve significa che hai cercato di nascondere per molto tempo il tuo lato spensierato, proprio al fine di non essere considerata immatura e superficiale. Essere leggeri e spensierati però è molto bello, permette di vivere la vita con una prospettiva estremamente positiva e mantiene la mente giovane a lungo! Mostra al mondo questa parte di te: non dovresti vergognartene!

3 – Biancaneve innocente

Nella storia classica di questa principessa, Biancaneve è sempre rappresentata come una giovane bella, generosa e innocente, vittima semplicemente delle circostanze e della crudeltà della sua matrigna.

Questo ritratto è il più simile all’immagine classica di Biancaneve e riesce a mettere in luce con grande efficacia la sua innocenza e la sua fiducia nei confronti del resto del mondo e delle altre persone.

Se hai scelto questa versione di Biancaneve significa che ciò che vorresti esprimere di più è la tua innocenza e la tua ingenuità. Nella vita hai imparato a nascondere questa parte del tuo carattere per la paura di essere manipolata, ingannato o sfruttata dagli altri.

Nascondere queste tue caratteristiche però è un grave errore, poiché non sei tu a essere sbagliata: sono gli altri che non dovrebbero agire in maniera crudele con le altre persone.

Cerca di liberarti dalla corazza che ti sei costruita e cerca di mostrarti più spesso per quella che sei davvero. Impara piuttosto a riconoscere le persone di cui puoi fidarti e quelle dalle quali dovresti tenerti alla larga!

4 – Biancaneve adulta

Nella storia originale non vediamo Biancaneve da adulta, conosciamo la sua storia solo fino al matrimonio, cioè nel momento in cui la sua vita adulta è appena cominciata.

Per questo motivo non abbiamo la minima idea di come sarebbe stata Biancaneve nel momento in cui si sarebbe lasciata alle spalle la sua gioventù per diventare a tutti gli effetti una donna matura.

Nel ritratto n.4 Biancaneve manifesta un’espressione decisa e un fascino da donna consapevole del proprio fascino.

Se hai scelto proprio questa versione della principessa significa che la tua innata femminilità è il tuo fascino sono l’aspetto di te che hai tentato di nascondere in passato. Il motivo è che spesso le donne molto affascinanti e femminili sono considerate delle donne “leggere” o addirittura delle “poco di buono”.

Si tratta di pregiudizi molto crudeli. Non tutte le donne belle sono disoneste e non tutte le donne appariscenti sono delle mangia uomini. Spesso queste affermazioni vengono da parte di uomini frustrati o da donne invidiose! Non dovresti mai mettere in gabbia la tua femminilità, né tantomeno la tua capacità di esprimerla in maniera decisa e convincente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.