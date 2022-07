Scegli un paesaggio e scopri se ti stanchi in fretta del partner

Sei una persona che in generale si stanca velocemente di tutto, compreso del partner? Questo test ti aiuta a capirlo.

La nostra vera personalità è un mistero persino per noi stessi. Non smettiamo mai di capire chi siamo veramente e di cosa abbiamo bisogno per sentire di vivere una vita appagata. Il test di oggi ti rivela quanto tempo impieghi a stufarti delle cose in generale, compreso del partner. Anche se questo test non fornisce una diagnosi clinica ma è un mezzo per intrattenerti in queste torride giornate d’estate, fornisce uno spunto interessante per avviare un analisi introspettiva su te stesso.

Fare il test è davvero semplice, devi solo osservare l’immagine e scegliere istintivamente uno dei quattro paesaggi raffigurati, quello che ti attrae di più. Non deve essere una scelta ponderata ma istintiva. Lascia che sia il tuo inconscio a fare la scelta e scopri quanto velocemente ti stanchi.

Quale paesaggio preferisci? Scopri cosa indica la tua scelta

Hai scelto il paesaggio 1: ti stanchi velocemente

Se hai scelto il paesaggio n. 1 significa che ti stanchi rapidamente del partner. Quello che ti serve in amore è un rapporto in grado di stimolarti costantemente che non sia routinario. Hai bisogno che la tua relazione sia il più possibile varia, non scontata. Se il tuo partner non è in grado di farti vivere nuove esperienze e dissetare la tua sete di creatività e curiosità allora non c’è futuro per la vostra relazione.

Hai scelto il paesaggio 2: non ti stanchi mai

Se hai scelto il paesaggio n. 2 sei una persona che si stanca difficilmente. In generale non ti piacciono i cambiamenti e non ti piace uscire dalla tua confort zone. Tu non ti annoi mai a fare sempre le stesse cose, un pò per la tua innata pazienza e un pò per la tua abilità nel gestire lo stress, sei una persona che non ha problemi a gestire la routine. Sei una persona che ama prendersi il tempo necessario per godere delle cose che fa. Non ti stanchi del partner perché anche se i giorni sembrano tutti uguali il tempo vi ha fatto evolvere insieme come coppia, avete costruito molto e collezionato tanti ricordi. Ami guardarti indietro e vedere cosa siete riuscite a fare insieme e pensare a cosa ancora combinerete.

Hai scelto il paesaggio 3: ti stanchi dopo parecchio tempo

Se hai scelto il paesaggio 3 significa che prima di stancarti passano anni. Sei una persona che gestisce bene la routine ma senza esagerare. Hai bisogno di apportare ventate d’aria fresca e cambiamenti nella tua vita a cadenza regolare. Sei una persona coerente, non ti piace correre rischi inutili.

Hai scelto Paesaggio 4: Non ti rendi conto di esserti stancato

Se hai scelto il paesaggio n. 4, significa che in realtà ti stanchi del partner senza rendertene conto. Quando vivi dei momenti di tensione, frustrazione e avverti fastidio per tutto ciò che dice o fa il partner è proprio perchè ti sei stancata di lui, anche se non vuoi ammetterlo. Piuttosto che negare i tuoi sentimenti faresti meglio ad andare a fondo alla questione e trovare il modo di ravvivare il vostro rapporto. Scuoti il partner che si è adagiato sugli allori e scaccia la noia.